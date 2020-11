Kühlungsborn: Pfarrscheune sucht kreative Krippen für Ausstellung

Kühlungsborn

In der Kühlungsborner Pfarrscheune sind auch in diesem Jahr an einem Wochenende im Advent verschiedene Krippen ausgestellt. Vom 11. bis 13. Dezember werden vertraute Hirten und Könige zu sehen sein, dazu die große geschnitzte Krippe, die zu den Weihnachtsgottesdiensten im Altarraum steht oder auch Krippen, die von Kindern und Jugendlichen kreiert worden sind.

Darüber hinaus können Kühlungsborner und Menschen aus der Umgebung eigene Krippen-Kreationen abgeben – wie etwa eine Darstellung, die aus Blei und Glas entstanden ist. Der 91-jährige Künstler konnte sie nicht ganz vollenden – das hat dann kurz entschlossen sein Enkel getan.

Abgabetermin: 8. Dezember von 18 bis 20 Uhr.

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke