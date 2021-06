Die Schau „Das Kommando“ von Rayk Goetze wird am Samstag um 15 Uhr in der Kunsthalle Kühlungsborn eröffnet. Der weltweit anerkannte Künstler hat eine besondere Beziehung zum Ostseebad, wie er in einem Gespräch mit der OZ erzählt. Und er offenbart noch mehr.