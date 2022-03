Rerik

Sie machen ihre Heimatorte schön für die Saison: Die Einwohner von Rerik, Kühlungsborn und Neubukow sind am Samstag, den 2. April, zu Müllsammelaktionen eingeladen.

In Rerik ist der Umwelttag mittlerweile zur Tradition geworden. Dabei finden sich Helfer in allen Ortsteilen zusammen, um die Umgebung zu säubern. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Strand. Doch die Helfer laufen auch den Stadtwald, die Grünanlagen, die Spielplätze, die Promenade und den Küstenbereich entlang des Salzhaffs ab. Auch die umliegenden Ortsteile Roggow, Russow, Blengow, Garvsmühlen und Meschendorf nehmen am Umwelttag teil.

Der Umwelttag beginnt um 10 Uhr. Ab 12 Uhr gibt es ein Mittagessen im Haus der Begegnung „Kösterschün“ in Rerik oder den Dorfgemeindehäusern in Blengow und Russow. Müllsäcke werden gestellt. Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und Handschuhe und gegebenenfalls Harken mitbringen.

Treffpunkte sind an der Seebrücke, am Strandaufgang Teufelsschlucht, am Haffspielplatz, am Jugendclub, am Sportplatz, am Strand in Meschendorf, an der Bushaltestelle in Roggow, am Dorfgemeindehaus in Russow, am Dorfteich in Garvsmühlen und am Dorfteich in Blengow.

Spendenaktion und Gewinnspiel in Kühlungsborn

Ebenfalls am 2. April von 10 bis 12 Uhr wird in Kühlungsborn Müll gesammelt. Für jeden gesammelten großen Müllsack werden 10 Euro an die Caritas-Flüchtlingshilfe für die Ukraine gespendet. Treffpunkte sind am Hafenhaus, an den Tennisplätzen, am Haus des Gastes, an der Villa Baltic, an der 3-Möwen-Halle, am Penny-Markt in der Neuen Reihe, am Parkplatz Grüner Weg und am Friedhof an der Doberaner Straße.

Ab 12 Uhr lädt die freiwillige Feuerwehr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dort können sich alle Helfer auf ein gemeinsames Grillfest freuen. Um die Sammelstellen grob planen zu können, wird um eine Anmeldung gebeten. Sie ist im Haus des Gastes unter 038293/849-0 oder per Email unter info@kuehlungsborn.de (Stichwort „Frühjahrsputz“) möglich. Unter allen Helfern, die sich per Mail angemeldet haben, werden drei Kühlungsborn-Fanpakete mit Köstlichkeiten aus dem Ostseebad verlost.

Umwelttag in Neubukow musste zwei Jahre pausieren

In Neubukow musste der Umwelttag zwei Jahre pandemiebedingt ausfallen – und kann in diesem Jahr zum ersten Mal wieder stattfinden. Treffpunkt für alle ist um 9 Uhr auf dem Markt. Dann werden die Teilnehmer in die einzelnen Bereiche eingeteilt. Dazu gehören beispielsweise der Lindenweg, der Bahnhof und die Lagerstraße. Wenn sich ausreichend Menschen beteiligen, sollen aber auch das Stadtufer, die Kirche oder der Eingangsbereich zu Hellbachtal abgelaufen werden. Handschuhe und Säcke stellt die Stadt.

Interessierte sollten sich bis zum 23. März per Telefon unter 038294/782 31 oder per Mail unter trede@neubukow.de anmelden.

Von Cora Meyer