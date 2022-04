Bad Doberan

Ostern soll die 3G-Regel für Innenräume von Gaststätten und Restaurants wegfallen – damit werden auch die Testzentren entlastet. „Wir werden jeden Tag die Testzahlen beobachten und würden die Kapazitäten dem Bedarf anpassen“, sagt Susann Wieland vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Demnach würden sich lediglich die Öffnungszeiten der insgesamt fünf Testzentren im Landkreis ändern. Ganz einstellen werde man die Testmöglichkeiten aber erst einmal nicht. „Erst wenn gar keine Tests mehr gebraucht werden“, so Wieland. Schließlich könne es sein, dass sich die Corona-Lage im Herbst wieder verändere.

Auch an den Osterfeiertagen haben die Testzentren vom DRK geöffnet. Genaue Öffnungszeiten gebe es aber noch nicht.

Testzentren in Rerik und Bad Doberan bleiben

Auch das Testzentrum in Rerik (Zum Dolmen 1) soll weiterhin geöffnet bleiben. Aufgrund der noch immer hohen Inzidenz sei auch die Nachfrage entsprechend hoch. „Wir schauen, wie sich die Lage entwickelt, planen aber bis jetzt, auch im Mai noch Tests anzubieten“, sagt Patrick Sinzinger vom Testzentrum der DLRG in Rerik. Über Ostern ist dort weiterhin täglich von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Wer einen PCR-Test braucht, bekommt diesen voraussichtlich auch die nächsten Monate noch vom Unternehmen Bioserv im Testzentrum am Markt in Bad Doberan. „Wir sehen derzeit keinen Grund, den Betrieb einzustellen“, sagt Prokuristin Susanne Montag. Ihr zufolge gebe es zwar deutlich weniger PCR-Tests aktuell, die Nachfrage nach Schnelltests sei aber dagegen gewachsen.

PCR-Tests für Privatpersonen für 89 Euro

Neu ist dort jetzt, dass es in der Woche auch PCR-Tests für private Zwecke gibt. Die Kosten dafür müssen allerdings selbst getragen werden und belaufen sich auf 89 Euro.

Wer sich dort über Ostern testen lassen möchte, kann dies am Karfreitag und Samstag von 9 bis 13 Uhr sowie Ostersonntag von 12 bis 16 Uhr tun. Lediglich am Ostermontag bleiben sowohl PCR- als auch Schnelltestzentrum geschlossen.

Das Bürgertestzentrum in der Rostocker Straße 1 am Vital-Aktiv in Bad Doberan hat an allen drei Osterfeiertagen jeweils 11 bis 14 Uhr geöffnet. Seit dem 28. März haben sich die Öffnungszeiten dort geändert. Montags bis freitags ist dort 8 bis 12 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr geöffnet. Samstags kann man sich 10 bis 13 Uhr und sonntags 11 bis 14 Uhr testen lassen.

Von Gina Henning