Kühlungsborn

Schon von Weitem fällt das Gerüst des Riesenrades in Kühlungsborn auf. Noch fehlen die Gondeln, aber schon in wenigen Wochen sollen die Menschen dort oben wieder die schöne Aussicht aus 50 Metern Höhe genießen können. Es ist das dritte Jahr, dass sich das Rad von Unternehmer Patrick Greier auf dem Baltic Platz dreht.

In diesem Jahr wird dort wieder ein Riesenrad stehen, das der Unternehmer extra für Kühlungsborn bauen ließ. Es ist unten etwas schlanker und nimmt nicht ganz so viel Raum auf dem Platz ein. Außerdem ist es etwas kleiner. Die Gondeln bieten Platz für sechs bis acht Personen und sind geschlossen und rundum verglast. Das Riesenrad feierte bereits vergangenen Sommer Premiere. Zuvor stand dort ein 60 Meter hohes Riesenrad, das vom Fassungsvermögen das größte, transportfähige weltweit ist.

Am 1. April startet das Riesenrad in Kühlungsborn

Mit dem Aufbau haben die Arbeiter am vergangenen Wochenende begonnen, wie Volker Greier von der MeinRadKaborn GmbH erzählt. In der letzten Märzwoche soll es dort weitergehen. Denn die Gondeln werden derzeit noch in Holland modernisiert und in Stand gesetzt. Ab 1. April (Freitag) soll es dann für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein. Bis Januar 2023 werde es dort stehen.

Das Ganze läuft wieder unter dem Namen „Ambiente & Meer“. Essen, Cocktails, Strand und Musik versprechen die Veranstalter auf Facebook schon jetzt.

Damit steht fest: Auch Gastronomie wird es auf dem Baltic Platz wieder geben. Die Stadt hatte auch in diesem Jahr wieder Stellplätze dafür ausgeschrieben. Patrick Greier habe sich, wie im Jahr zuvor, darum beworben und den Zuschlag für vier Stände erhalten. 

Von Gina Henning