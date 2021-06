Ostseebad Kühlungsborn

„Es ist mir wichtig, gegen das Vergessen anzugehen“, sagt Tina Buttig. Gerade einmal 15 Jahre jung ist sie. Zwischen ihr und dem 2. Weltkrieg – mit um die 70 bis 80 Millionen Toten – liegen drei Generationen. „Niemals darf so etwas noch einmal passieren!“, sagt sie.

Kaum redend hocken Schulkinder auf der Erde. Besonnen arbeiten sie auf dem Friedhof der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kühlungsborn. Respekt denen gegenüber zollend, die ihr Leben für den Frieden gaben. Denn die acht Kinder aus der Europaschule Rövershagen absolvieren ein Workcamp und bauen unter anderem einen Wegstreifen, der den Soldatenfriedhof sowie die Ruhestätte der im 2. Weltkrieg gestorbenen Zivilisten verbinden soll.

Sozialministerin legte Kränze nieder und zeichnete mit der Ehrenamtskarte aus

„Ich bin unheimlich stolz auf die jungen Leute, die sich so großartig sozial engagieren“, so die Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). „Dieser lebendige Unterricht wider das Vergessen, der durch AG-Leiterin und Pädagogin Petra Klawitter gelehrt wird, verdient meinen höchsten Respekt.“ Die Ministerin legte an diesem Tag Kränze für die Soldaten und die zivilen Opfer des 2. Weltkrieges nieder.

Sozialministerin Stefanie Drese (rechts) überreichte dem Ehepaar und AG-Mitgliedern Petra und Holger Klawitter für ihr großes Engagement die Ehrenamtskarte. Quelle: Volkmar Mehl

Die Schüler gehören der Arbeitsgemeinschaft (AG) Kriegsgräber an. Sie säubern unter anderem Grabsteine und reinigen Gräber von Unkraut. Bisher waren sie in Schwerin, in der Gedenkstätte Wöbelin und auf dem Zentralfriedhof Stralsund tätig. Vier Tage bleiben sie auf dem Friedhof in der Schloßstraße. Unterstützt werden sie von Bundeswehrsoldaten der Flugabwehrraketengruppe 21 aus Sanitz sowie von Ehrenamtlichen der St.-Johannis-Kirchgemeinde und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

„Meine Großeltern erzählten mir, wie das so war im Krieg“, sagt Franz Spaans. „Durch die AG kann ich etwas für die Gefallenen tun.“ Er ist erst zwölf Jahre alt, doch bei seiner Beschäftigung mit der deutschen Geschichte schon so erwachsen: „Durch meine Oma bekam ich ein besseres Verständnis von der Kriegszeit, aber einiges bleibt für mich doch sehr verwirrend.“

Der Besuch der Schüler in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz hinterließ nachhaltige Spuren in den Köpfen der jungen Menschen.

„Auch meine Großeltern erlebten den Krieg mit“, berichtet Sandy Lange, 13 Jahre jung. „Mit sechs Jahren begann ich mit dieser Zeit zu befassen. So etwas ganz Schlimmes soll es nie wieder geben“, sagt sie.

Der Küster und Friedhofsverwalter Udo Niemann half kräftig mit, als Schüler der Europaschule die Kriegsgräber pflegten und einen Weg anlegten. Quelle: Sabine Hügelland

Viele Kriegsgräber – darunter auch eines von einem Baby – befinden sich in Kühlungsborn

„132 Soldatenkriegsgräber gibt es auf diesem Friedhof“, so Udo Niemann, Küster und Friedhofsverwalter. „22 Großgräber und Anonyme.“ Dazu 221 von Zivilisten und etwa 13 noch Unbekannte. „Rund 130 Meter mit Granitsteinen werden verlegt, die an die 8000 Kilogramm wiegen“, sagt er. Die Schwerstarbeit leisten die Soldaten. Die Kinder verfugen.

Solche Granitsteine verbinden nun den Soldatenfriedhof mit dem der zivilen Opfer des 2. Weltkriegs Quelle: Sabine Hügelland

„Jedes Jahr fährt die AG normalerweise ins Ausland zu einem internationalen Workcamp“, sagt die Pädagogin und Leiterin der AG, Petra Klawitter. „Coronabedingt fiel das 2020 aus.“ Sie wollten nicht wieder verzichten und blieben in Deutschland. Dank eines Busses der Bundeswehr können die Kinder abends nach Hause gefahren werden. „Wir waren bereits in Rumänien, Lettland, Polen, Belgien“, sagt Jugendsozialarbeiterin und AG-Mitglied Dagmar Bannenberg.

Pastor Borchert hielt Andacht

Matthias Borchert, Pastor der ev.-luth. Kirchengemeinde, hielt gestern eine Andacht im Zuge der Kranzniederlegung. „Der Weg, der angelegt wird, ist wie ein Lebensweg – nicht gerade“, so der Pastor. „Es ist wichtig, Katalysator zu sein und etwas weiterzugeben, weiterzuerzählen auf friedvolle Art und Weise.“ Jene sensibilisieren, die dessen noch bedürfen.

Stefanie Drese ehrte Petra und Holger Klawitter. „Sie ermöglichen den Kindern und Jugendlichen ein lebendiges Erleben der Geschichte und lehren die Völkerverständigung. Beiden Ehrenamtlern heute die Ehrenamtskarten überreichen zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz“, so die Ministerin.

AG-Gründerin hegt Kontakt zu Zeitzeugen

Petra Klawitter ist Bundesverdienstkreuzträgerin und war Lehrerin des Jahres in MV. Sie gründete 1999 die AG. Als Pädagogin für Geschichte und Sport, damals noch in Gelbensande, befragten sie Schüler zum Lazarettfriedhof. „Ich konnte keine Antwort geben, also recherchierte ich“, so die 58-Jährige. Weitere Projekte folgten.

Inzwischen hat sie viele Kontakte zu Zeitzeugen, die teilweise zu Freunden wurden. Ihr Mann Holger Klawitter, ebenfalls Lehrer, ist bereits im Ruhestand und Mitglied der AG. „Die Schüler erfahren durch die Arbeit Historie“, sagt Petra Klawitter.

Von Sabine Hügelland