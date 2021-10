Kühlungsborn: Rotarier und DRK sammeln Spenden für Flutopfer

Kühlungsborn/Bad Doberan

Fast 4000 Euro sind jetzt in Kühlungsborn bei einem Flutopfer-Benefizkonzert des Lions-Clubs zusammengekommen. Im Konzertgarten West sorgte die Berliner Rock-’n’-Roll-Band The Clogs für eine hohe Spendenbereitschaft unter den Besuchern – und stellte selbst zehn Euro pro verkaufter CD zur Verfügung. „Mit dem Geld sollen Ferienlager und Klassenfahrten für Kinder aus den Hochwassergebieten organisiert werden“, erklärt Anja Marner vom DRK-Kreisverband Bad Doberan.

Gemeinsam mit Kollegin Susann Wieland war Marner im Konzertgarten mit einem Infostand vertreten, um über ihre ganz persönlichen Eindrücke während des Einsatzes im Hochwassergebiet zu berichten. Ende Juli hatten sich auch freiwillige Helfer aus Bad Doberan gemeinsam mit Mitstreitern aus Nordwestmecklenburg mit einem Mannschaftstransportfahrzeug (MFT) auf den Weg direkt in den besonders vom Hochwasser betroffenen Landkreis Ahrweiler gemacht. „Das waren kriegsähnliche Zustände“, erinnert sich Anja Marner. „Zerstörte Häuser, Straßen und Brücken, zusammengeschobene und übereinandergestapelte Autos – man kann es kaum beschreiben.“

Was sich besonders eingebrannt hat: „Unmengen an Staub und Schmutz – und dieser toxische Gestank aus Feuchtigkeit, Fäkalien und Kadavern, der permanent in der Luft hing.“ Die Helfer aus dem Norden hätten den Menschen vor Ort sanitätsdienstliche Hilfe angeboten und oft auch nur zugehört, so Marner.

Dass die Spendengelder gut investiert sind, würden die bisher schon stattgefundenen Ferienlagern und Klassenfahrten zeigen. „Die Kinder, Eltern und Lehrer sind sehr dankbar für diese Möglichkeit, eine Woche mal auf andere Gedanken zu kommen“, macht die DRK-Mitarbeiterin deutlich. „Die Aktion kommt sehr gut an – und wird aller Voraussicht nach auch im Frühjahr 2022 fortgesetzt.“

Von Lennart Plottke