Die Stadt Kühlungsborn widmet ihren Bäumen und Pflanzen wieder mehr Aufmerksamkeit. Künftig soll es einen eigenen Sachbearbeiter dafür geben. Im Ort gibt es schon Vorschläge, was der Angestellte wann und wo tun sollte.

Kühlungsborn will Schutz und Pflege von Bäumen und Pflanzen verstärken

