Die Stadtwerke Rostock bauen das Glasfasernetz in Kühlungsborn aus. Nun steht fest, welche Wohngebiete als nächstes folgen, wann der Bau beginnt und wo zukünftig freies WLAN im Ostseebad genutzt werden kann.

