Kühlungsborn

Die neue Schwimmhalle am Stadtrand könnte für Kühlungsborn teurer werden als angenommen. Um den seit Langem geplanten Bau voranzutreiben hat die Stadt einen Projektsteuerer eingesetzt, der auf Schwimmbäder spezialisiert ist.

„Er hat der Stadtvertretung drei verschiedene Modelle vorgestellt“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Darin wurden je nach Ausstattung 25-Meter-Bahnen, Lehrbecken, Kinderbecken und ein Saunabereich berücksichtigt. „Und zu jedem wurden auch Preise genannt, die aufgerufen werden müssten.“ Und die haben es in sich.

"Wir planen weiterhin mit der Schwimmhalle. Aber wir sind aufgewacht.“ Rüdiger Kozian, Bürgermeister Quelle: Cora Meyer

„Es geht hier nicht um ein paar Millionen“, sagt der Bürgermeister. „Die günstigste Variante würde 12 Millionen Euro kosten. Und das ging bis 26 Millionen Euro.“ Hinzu kämen jeweils die Folgekosten. Die schätzt der Verwaltungschef noch einmal auf das Dreifache. „Für den Bau ließen sich Fördermittel einwerben, aber für danach nicht.“ Die Stadt plane weiterhin mit der Schwimmhalle. „Aber wir sind aufgewacht.“

Stadtvertreter wünschen sich „Mittellösung“

Ganz so teuer dürfte es wohl am Ende nicht werden. „Wir haben durchgesprochen, was wir wollen“, sagt Annelie Schmidt (UWG). Herausgekommen ist eine „Mittellösung“, die am Ende auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt worden sei und die der Projektsteuerer nun konkretisieren soll.

Schwimmhalle muss auch Urlauber anziehen

Die UWG sei von der Größenordnung nicht überrascht. „Auch als noch die Meerwasserschwimmhalle am Baltic-Platz im Gespräch war, waren schon 11 bis 14 Millionen im Gespräch. Es sollte natürlich unbedingt nachgehakt werden, wie die Fördermittel sind.“ Für die UWG brauche eine Schwimmhalle in Kühlungsborn unbedingt einen Kinderbereich. „Natürlich brauchen wir eine Schwimmhalle für die Bevölkerung, aber da wir eine der größten Destinationen in MV sind, wollen wir auch eine für Urlauber haben. Schließlich wollen wir ja die Saison verlängern.“

Soll Kühlungsborn 20 Millionen Euro für eine neue Schwimmhalle ausgeben? Stimmen Sie hier ab.

Ähnlich sieht das auch Lars Zacher. „Wir sind ein Leuchtturm für MV, wir brauchen ein Schwimmbad mit Wellnessbereich“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU. Für eine kleinere Lösung sei seine Fraktion nicht zu haben. „Und dann müssen wir sehen, wie wir es finanzieren. Am Ende geht es natürlich um Geld.“

„Wir sind ein Leuchtturm für MV, wir brauchen ein Schwimmbad mit Wellnessbereich.“ Lars Zacher, Fraktionsvorsitzender CDU Quelle: CDU

Die Grünen wünschen sich eine funktionale Halle – für Einheimische und Touristen: Sportbahnen, ein Lehrbecken und einen Warmbereich für Ältere und Kinder. „Das muss gewährleistet sein“, sagt der Fraktionsvorsitzende Uwe Wiek. Von den Kosten will sich seine Fraktion nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil. „Es wird immer teurer. Wenn wir noch länger warten, ist es irgendwann unbezahlbar.“

Kurtaxe muss erhöht werden

Das Geld für die Schwimmhalle könnte aus der Erhöhung der Kurtaxe kommen. Der Bürgermeister bezweifelt, dass das ausreichen wird, um die Kosten abzupuffern. Im schlimmsten Fall würde man die Steuern erhöhen müssen. Dann müsste man eventuell sogar eine Bürgerbefragung machen, ob es den Bürgern das wert sei. „Das ist eine Dimension, die den städtischen Haushalt sehr belastet.“

Annelie Schmidt hingegen glaubt, dass eine geringfügige Erhöhung der Kurtaxe ausreichen würde. Frank Langguth (Linke) gibt jedoch zu bedenken, dass es noch andere Gründe gebe, warum die Kurtaxe erhöht werden müsste. „Auch die TFK braucht mehr Geld für ihre Projekte“, sagt er. „Man sollte sich von den Kosten nicht ins Bockshorn jagen lassen“, sagt Corinna Hülsmann (SPD). Die Präsentation der Projektsteuer sei sehr zielführend gewesen. Sie hätten einen Überblick gegeben und keine Luftschlösser gebaut. Die SPD habe sich immer für eine Schwimmhalle eingesetzt. „Jetzt müssen wir gucken, in welcher Form sie realisiert werden kann. Wir sind ja noch ganz am Anfang.“

Konkurrenz zur Hotel-Schwimmhalle?

Dass Kühlungsborn ein Bad zur Verfügung stellen könne, sei wichtig, sagt Rüdiger Kozian. Allerdings gebe es mit dem im Morada-Strandhotel ja bereits eines, sagt Frank Langguth. „Es macht keinen Sinn, ein Konkurrenzunternehmen zu schaffen. Damit nimmt man sich gegenseitig die Butter vom Brot.“ Darauf habe der Projektsteuerer auch hingewiesen. Auch Peter Menzel (Initiative Zukunft) bricht eine Lanze für das Hotel-Schwimmbad. Seiner Ansicht nach müsse die Stadt mit dem Morada über eine Kooperation sprechen. „Ein Kombi-Bad mit Saunabereich gibt es da ja schon.“ Die Stadt könne gegebenenfalls anbauen und sich beispielsweise an den Betreibungskosten beteiligen.

„Es macht keinen Sinn, ein Konkurrenzunternehmen zu schaffen." Frank Langguth, Die Linke Quelle: Rolf Barkhorn

Investor für Tennishalle gesucht

Zusätzlich zur Schwimmhalle soll am Grünen Weg eine Tennishalle gebaut werden. Sie hätte direkt nebenan oder über der Schwimmhalle sein können. Dieses Projekt werde grundsätzlich weiterverfolgt, sagt der Bürgermeister. Es sei aber von der Schwimmhalle abgekoppelt. „Vielleicht ist sie sogar früher fertig als die Schwimmhalle.“ Eine Schwimmhalle zu bauen dauere vier bis fünf Jahre, eine Tennishalle nur eins. „Und die Tennishalle würde garantiert genutzt, sagt Rüdiger Kozian. „Wir haben viele Nachfragen von Touristen und auch der Tennisverein wächst.“ Nun suche die Stadt nach einem Investor.

Von Cora Meyer