Kühlungsborn

Es wird zwar etwas kleiner, aber das „Sea and Sand“ findet in diesem Jahr wieder in Kühlungsborn statt. Das beliebte Festival musste wegen der Corona-Situation wie im Vorjahr gestrichen werden. Stattdessen stellen die Veranstalter jedoch einen Beach-Club auf die Beine. „Wir wollten es nicht schon wieder ausfallen lassen“ sagt Karsten Jurk, Eventmanager bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. „Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und haben auch erstmalig eine CD herausgebracht“, sagt er. „Deshalb versuchen wir, es klein und fein zu machen.“

Dafür aber länger: Vom Sonntag, den 1., bis Sonntag, den 15. August, 2021 öffnet der Beach-Club am Sportstrand westlich des Boothafens am Strandaufgang 3. In diesen zwei Wochen ist er täglich von 16 bis 22 Uhr zugänglich.

Festival war Schüleridee Im Jahr 2010 war die Idee für das „Sea and Sand“- Festival aus einem Schülerpraktikum entstanden. Die Jungen und Mädchen stellten unter der Leitung von Lehrer Ronald Eixmann das erste „Sea and Sand“-Festival auf die Beine. Ronald Eixmann blieb weiterhin Koordinator, als die TFK im Jahr 2014 die Ausrichtung des Festivals übernahm. Und die Schüler waren begeisterte Besucher, halfen in den vergangenen Jahren aber auch beim Verkauf von Karten und Merchandising-Artikeln, beim Aufbau und beim Müllsammeln. In diesem Jahr sind sie daran nicht mehr in diesem Umfang beteiligt.

Beach-Club bezieht Sportstrand mit ein

Der Aufbau soll ab Freitag beginnen. „Wir machen das je nach Wetterlage“, sagt Karsten Jurk. „Wenn 24 Grad sind und der Strand voll ist, werden wir natürlich nicht tagsüber aufbauen. Dann machen wir das eher in den Abendstunden.“ Die Veranstalter wollen den Sportstrand in den Beach-Club miteinbeziehen. Die Spiel- und Volleyballfelder dort sollen auch weiterhin genutzt werden können. Zugangsbeschränkungen gibt es nicht.

„Der Strandzugang ist komplett frei“ sagt der Eventmanager. „Es gibt einen kleinen abgetrennten Bereich für die Gastronomie, wo es etwas ruhiger ist, ansonsten läuft alles komplett weiter wie gehabt.“ Der wird dort entstehen, wo jetzt die Fußballtore stehen. „Die kommen weg, dort grenzen wir es ein wenig ein.“ Das Areal werde aber von allen Seiten offen bleiben, Strandbesucher könnten weiterhin ungehindert hindurchgehen. Man wolle jedoch vermeiden, dass Strandmuscheln oder Ähnliches in diesem Bereich aufgebaut werden.

Der Sportstrand am Strandaufgang 3 soll weiter genutzt werden können. Quelle: Cora Meyer

Im Beach-Club können die Besucher dann einen Cocktail im Sand trinken und die Musik genießen. Zu Beginn werden Stücke von der CD-Sammlung „Welcome to Kühlungsborn – Ten Years of Sea & Sand“ gespielt. Ab 18 Uhr legen dann Live-DJs auf. Mit dabei sind unter anderem die Strandbanausen, Triple L & Valeri Lombardo, Markus Gardeweg, TwoPack, MH-4K und Klangphomane. Wer wann auflegt wollen die Veranstalter aber noch nicht verraten. „Viele Künstler sind den Besuchern aus den vergangenen zehn Jahren bekannt“, sagt Karsten Jurk. „Es gibt aber auch einige, die noch nicht dabei waren“. Die Mischung aus lokalen und überregionalen DJs, die für das „Sea and Sand“-Festival typisch ist, wird es auch in diesem Jahr geben.

CD-Sammlung zum Jubiläum erhältlich

Auch auf der CD-Sammlung „Welcome to Kühlungsborn“ ist eine Auswahl der Künstler vertreten, die in den vergangenen zehn Jahren mitgewirkt haben. Die CD ist auch beim Streamingdienst Spotify gelistet. Die Organisatoren haben dabei mit dem bekannten Label Kontor Records zusammengearbeitet, denn bei der Arbeit mit Künstlern seien ja diverse Bestimmungen einzuhalten, sagt Karsten Jurk. Zu hören sind unter anderem Lost Frequencies, Alex Christensen und ATB.

DJ Marcus Gardeweg legte in Kühlungsborn 2016 auf. Er ist auch auf der Jubiläums-CD-Sammlung vertreten. Quelle: Sabine Hügelland

„Es gibt drei unterschiedliche Kreationen: eine loungige, die zweite ist etwas schneller und bei der dritten geht es in Richtung Party“, sagt der Eventmanager. Die Sammlung ist vor drei Wochen herausgekommen. Sie wird im Beach-Club am Sportstrand, aber auch im Haus des Gastes in der Ostseeallee erhältlich sein und kostet 20,11 Euro. Die Summe bezieht sich auf das Anfangsjahr des „Sea and Sand“-Festival.

Idee kam von Schülern

Die Idee für den Beach-Club stammt – wie schon die Idee für das Festival selbst – von Schülern. Darüber, wie das „Sea and Sand“ in diesem Jahr aussehen könnte, hatten sich Luisa-Marie Mund und Paul-Udo Stein Gedanken gemacht. Die beiden sind Schüler am Schulzentrum Kühlungsborn und haben sich im Rahmen des Berufsvorbereitungsprojekts Campus Pro mit dem Festival beschäftigt. Sie wollten zurück zu den Wurzeln des „Sea and Sand“. „Die loungige Musik und die chillige Stimmung sollen im Vordergrund stehen“, sagte Luisa-Marie Mund, als die beiden ihr Konzept im März vorstellten.

Von Cora Meyer