Kühlungsborn: Seebrücke wird vorerst nicht erweitert 

Die Erweiterung der Seebrücke in Kühlungsborn rückt in die Ferne: Weil es keine Fördermittel vom Land gibt, kann das Vorhaben vorerst nicht umgesetzt werden.

Das Wirtschaftsministerium teilte der Stadt im Januar mit, dass man „gegenwärtig keinen Spielraum für die seitens der Stadt Kühlungsborn geplante Investitionsmaßnahme“ sehe. „Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) hat gegenwärtig die Überwindung der pandemiebedingten Folgen für die gewerbliche Wirtschaft oberste Priorität“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Stadt hält an Plänen fest

„Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht mehr umsetzbar ist“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Wir hoffen weiterhin auf Fördermittel.“ Die Chancen stünden nicht schlecht. „Wir sind ja im Förderprogramm drin.“ Für uns als Kommune behindert uns das in unserem Fortkommen total. Wir hatten das einkalkuliert und unsere Entwicklung stagniert jetzt. Der Rathauschef stellt sich vor seine Mitarbeiter. Die Verwaltung trage keine Schuld. „Uns mangelt es nicht an Ideen, Initiative und Zuarbeit“, sagt er. „Wenn das Geld momentan anders eingesetzt werden muss, muss man das zur Kenntnis nehmen.“ Er habe sich ohnehin bereits gefragt, wie das Land die ausgereichten Corona-Hilfen für die Wirtschaft finanzieren wolle.

„Wir als Stadtvertreter haben gesagt, das Projekt soll weiter verfolgt werden“, sagt auch Lars Zacher, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Man muss dranbleiben und Initiative zeigen.“

Er selbst hätte sich allerdings gewünscht, dass man sich eher gekümmert hätte. „Das hat sich lange hingezogen.“ Dafür gebe es unterschiedliche Gründe, sagt Lars Zacher. Unter anderem gab es zwischenzeitlich personelle Schwierigkeiten beim beauftragten Planungsbüro. Aber auch mit dem kürzlich erfolgten Regierungswechsel könnte die Entscheidung des Ministeriums zusammenhängen, glaubt der Stadtvertreter. „Mit der Werftinsolvenz haben sie natürlich auch andere Sorgen.“ Es sei eine Verkettung von Umständen gewesen. „Da kann man nichts machen.“

Arbeitsgruppe stellte 2019 Vorentwürfe zusammen

Vertreter der Fraktionen der Stadtvertretung haben im Dezember 2019 ihre Vorstellungen zusammengetragen, wie die neue Seebrücke aussehen könnte. Ein Bereich für Angler, ein Fitnessbereich oder ein gläserner Boden sowie Ruhebereiche, ein Badeeinstieg und eine Bühne für Veranstaltungen sind nur einige der Ideen, die genannt wurden. Außerdem hätte die Brücke um 100 Meter verlängert werden sollen. Denn bei der derzeitigen Länge wird das Wasser durch Sandablagerungen zu flach, damit Ausflugsschiffe am Ende anlegen können.

Die Verwaltung hatte einen Entwurf angefertigt, in dem alle Varianten berücksichtigt waren. Auf dieser Grundlage wollte man im Ministerium in Schwerin über Fördermittel sprechen. Denn umgesetzt werden könnte nur, was finanziell unterstützt würde. Die Stadt kann sich die Erweiterung der Seebrücke allein nicht leisten. Doch zu diesem Gespräch kam es bislang nicht. „Unser Termin wurde mehrfach verschoben“, sagte Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Kritik an der Verwaltung

„Es ärgert mich, dass wir immer wieder Energie reinstecken und viel Zeit investiert haben“, sagt Peter Menzel (Initiative Zukunft). Die Verantwortung sieht er bei der Verwaltung. Sie habe zwJahre nichts getan und den Entwurf zu spät eingereicht. „Jetzt haben wir mit Corona Pech gehabt, das kann man keinem vorwerfen.“ Ob die Verwaltung schneller hätte sein können, könne sie nicht beurteilen, sagt Anne-Kathleen Jacob (Kühlungsborner Liste). „Wer uns immer wieder vertröstet hat, ist der beauftragte Ingenieur.“

Auch Stadtvertretervorsteher Uwe Ziesig ist unzufrieden. „Es ist ärgerlich, weil wir gleich losgelegt haben.“ Dann sei es jedoch zu Verzögerungen gekommen. „Und jetzt ist kein Geld mehr da.“ Aber die Stadtvertreter würden nicht aufgeben. „Da bleiben wir dran“, sagt Uwe Ziesig. „Man muss ja konkurrenzfähig bleiben.“

Auch Anne-Kathleen Jacob hätte es gut gefunden, wenn die Pläne umgesetzt worden wären. „Aber Kühlungsborn hat auch andere wichtige Probleme. Und es heißt ja nicht, dass es vom Tisch ist“, sagt die Stadtvertreterin. Außerdem: „In Anbetracht der aktuellen Lage mit Krieg und Corona ist es ein wenig unwichtig geworden.“

