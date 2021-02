Kühlungsborn

Es wird kontrolliert, geputzt und gepinselt: Bei frühlingshaftem Wetter, strahlend blauem Himmel und Temperaturen von 17 Grad haben am Mittwoch die ersten Segler die Gunst der Stunde genutzt, um ihre Boote im Kühlungsborner Bootshafen auszuwintern und startklar für die neue Saison zu machen. Zu ihnen gehören auch Jan Christian Frost (26) und Melvin Schumacher (23), die das Boot „Orion“ gerade erst in den Bootshafen überführt haben. Jetzt, so berichten sie, gebe es noch einige Reparaturarbeiten zu tun, bevor es Ostern wieder auf die Ostsee gehen soll.

Kontaktbeschränkungen beachten

Nach Angaben der Landesregierung ist das Kranen von Booten derzeit unter bestimmten Voraussetzungen möglich. So sind die derzeitigen Kontaktbeschränkungen zu beachten: Helfen dürfen nur Angehörige des eigenen Hausstandes und eine weitere nicht im Haushalt lebende Person. Dazugehörige Kinder bis zwölf Jahre werden nicht mitgerechnet, wenn dies aus Gründen der Betreuung des Kindes erforderlich ist.

Reisen aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland nach Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit nur in Ausnahmefällen möglich. Dazu zählen beispielsweise Bootsbesitzer mit Liegeplatz in Mecklenburg-Vorpommern.

Individualsport erlaubt

Laut der aktuellen Corona-Landesverordnung von Ende November, die am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist, ist der Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport hingegen aktuell in allen Sportarten untersagt. „Das gilt nicht für den Individualsport, der allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen betrieben wird“, heißt es darin. Tourismusaffine Dienstleistungen sind dagegen untersagt. Dies gelte insbesondere für den Verleih von touristisch genutzten Wasserfahrzeugen und Veranstaltungen der touristischen Fahrgastschifffahrt oder für den Betrieb.

Stand-up-Paddeln beliebt

Das schöne Wetter zieht derzeit viele Sportler aufs Wasser. Kaum waren die letzten Eisschollen auf der Warnow geschmolzen, stiegen die ersten Stand-up-Paddler in Rostock wieder auf ihre Bretter. Sie schätzen vor allem die frische Luft, die Bewegung und die Möglichkeit, viel Abstand zu halten.

Von Katharina Ahlers