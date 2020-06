Kühlungsborn

Rebecca Kain und ihr Begleiter Dennis Wohlert sind verblüfft: Täuscht das Licht oder hat der kleine Watvogel am Strand im Naturschutzgebiet Riedensee tatsächlich bunte Beine? Rebecca Kain ist Rangerin im Naturschutzgebiet. Bei ihren regelmäßigen Runden im Naturschutzgebiet hält die Biologin Ausschau nach Brutvögeln und freut sich nun über eine besondere Entdeckung: Am Strand zwischen Kühlungsborn und Kägsdorf kommt der heutzutage seltene Sandregenpfeifer vor.

Der sandfarbene Vogel ist gut getarnt, so dass man ihn meist zuerst hört und dann sieht, teilt der Naturschutzbund Mittleres Mecklenburg mit. Dieser hier aber trägt neben seinem Federkleid noch bunte Farbringe an den Beinen. Ein solcher Fund sei immer spannend, erläutert die Rangerin. Gelingt es, die Farbringe abzulesen, kann man einiges über den Vogel herausfinden. Da die Kombination der Farbringe einmalig ist, können Sichtungen einzelnen Tieren zugeordnet werden.

Sandregenpfeifer ist ein Jahr alt

Dennis Wohlert hat den Ringfund über das Internet bei der Beringungszentrale Hiddensee gemeldet. Einige Tage später erhielt er Antwort aus dem NABU-Wasservogelreservat Wallnau auf Fehmarn. Der Sandregenpfeifer wurde im letzten Sommer als 15 Tage altes Küken an der Schleswig-Holsteinischen Küste beringt. Dort wurde er noch einige Male gesichtet, bis der Zugvogel sich zum ersten Mal in seinem noch jungen Leben auf den Weg ins Winterquartier begab.

Anfang März kam dann eine Meldung von der westfranzösischen Atlantikküste. Über 1500 Kilometer entfernt, südlich von La Rochelle, hatte jemand den Sandregenpfeifer beobachtet und dies ebenfalls bei einer Beringungszentrale gemeldet. Seit Mitte Mai ist der Watvogel nun schon im Naturschutzgebiet Riedensee unterwegs. Inzwischen wurde beobachtet, wie er mit einem Partner kleine Nestmulden am Strand angelegt hat.

Nester sind kaum erkennbar

Die Nester der Sandregenpfeifer sind kaum zu erkennen. Das sei Fluch und Segen zugleich, meint Rebecca Kain. Für natürliche Feinde bleibt das Nest der Vögel zwar meist verborgen. Strandbesucher tappen jedoch ungewollt in den Nestbereich, was verheerende Folgen haben kann.

Spuren im Sand, die der Sandregenpfeifer im Naturschutzgebiet Riedensee hinterlassen hat. Quelle: E.Emmerich/Nabu

Zum Glück hat die Rangerin auch einen Tipp für Spaziergänger am Strand parat: Wer dicht an der Wasserkante entlangläuft und seinen Hund ordnungsgemäß anleint, tut den bedrohten Vögeln einen großen Gefallen. Ihre Nester legen die Sandregenpfeifer meist am oberen Strandbereichen an. „Drücken wir den seltenen Sandregenpfeifern die Daumen, dass ihre Brut am Riedensee erfolgreich verläuft und wir bald die flauschigen Küken beobachten können“, resümiert die Rangerin, die den kleinen Watvogel in ihrem Projektgebiet ganz besonders unter ihre Fittiche genommen hat.

Führungen durch das Naturschutzgebiet am 26. Juni, 16 Uhr, ab Kägsdorf, Scheunenkiosk, oder am 1. Juli, 10 Uhr ab Kühlungsborn-West, Parkplatz Ende der Waldstraße. Voranmeldung unter info@nabu-mittleres-mecklenburg.de oder 0381 / 490 31 62.

