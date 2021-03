Kühlungsborn: So arbeitet ein Schuster mit Wildschweinborsten

Kühlungsborn

„Der niedrige Arbeitstisch, der niedrige Schemel, die wassergefüllte Glaskugel, welche das Licht der kleinen Öllampe auffängt und glänzender wieder zurückwirft, der scharfe Duft des Leders und des Pechs müssen notwendigerweise eine nachhaltige Wirkung auf die menschliche Natur ausüben, und sie tun es auch mächtig. Was für originelle Käuze hat dieses vortreffliche Handwerk hervorgebracht! – eine ganze Bibliothek könnte man über ‚merkwürdige Schuster‘ zusammenschreiben, ohne den Stoff im Mindesten zu erschöpfen“, schreibt der bekannte Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831-1910) in seinem Entwicklungsroman „Der Hungerpastor“ über die Schuhmacher und ergänzt: „Das Licht, das durch die schwebende Glaskugel auf den Arbeitstisch fällt, ist das Reich phantastischer Geister; es füllt die Einbildungskraft während der nachdenklichen Arbeit mit wunderlichen Gestalten und Bildern und gibt den Gedanken eine Färbung, wie sie ihnen keine andere Lampe, patentiert oder nicht patentiert, verleihen kann.“

Ein Besuch beim fast 90-jährigen Schuhmachermeister Robert Rudolf in Kühlungsborn in seiner Werkstatt lässt dieses alte Handwerk noch einmal lebendig werden. Es sind nicht nur das Werkzeug, das geordnet und griffbereit auf dem Schustertisch liegt, und die vielen unterschiedlichen Dosen mit den verschiedenen Nägeln. Der alte Meister greift zu seinem Schustermesser, erklärt, wie es auf dem Wettstein geschärft wird und den letzten Schliff auf einem Holzbrett erhält. Schustermesser gibt es für die rechte oder die linke Hand.

Arbeit mit Wildschweinborsten

Die zusammengeschnürten Wildschweinborsten haben Robert Rudolf Jäger von der Halbinsel Wustrow mitgebracht. Quelle: Jürgen Jahncke

Robert Rudolf öffnet die Schublade eines Schrankes, holt ein sorgsam verschnürtes Bündel mit Wildschweinborsten hervor, zieht eine Borste heraus und verwickelt sie mit einem Hanffaden. „Die Borsten finden nach dem Vorstechen eines Loches stets den richtigen Weg, deshalb sind sie mir unentbehrlich. Diese Technik kennt heute keiner mehr. Die Wildschweinborsten habe ich mir von sowjetischen Offizieren, die auf der Halbinsel Wustrow stationiert waren und auch dort gejagt haben, erbeten. Für die Offiziere habe ich während ihres dortigen Aufenthaltes maßgeschneiderte Stiefel aus feinstem Leder gefertigt.“

Er zeigt auf den hölzernen Stiefelblock, den er nun seit dem Abzug der Soldaten nicht mehr benötigt hat. Im Regal hinter seinem Schemel stehen die Leisten, nach Größen aufgereiht, auch Damenleisten in verschiedenen Absatzhöhen. Er braucht sie nur noch selten, genauso wie die Zwickzangen, das Maßband, die verschiedenen Ahlen (auch Ort, Pfriem oder Vorstecher) und auch die Holznägel. Bereit stehen noch immer Arbeitsständer, Spindelpresse, Nähmaschine und die betriebsbereite neunzig Jahre alte Ausputzmaschine.

Der Spannriemen, der unentbehrlich für das Bearbeiten der Schuhe auf den Oberschenkel ist, liegt noch immer griffbereit auf dem Tisch. Er zeigt auf ein Paar elegante Damenschuhe, deren Absätze repariert werden müssen. Und er erzählt aus der Geschichte der Entwicklung der Schuhe aus dem 16. Jahrhundert, als vermutlich wegen des Unrats in den Städten die Schuhe Absätze bekamen. „Es könnte aber auch eine Modeerscheinung gewesen sein, um als Mann größer zu wirken und als Dame vornehmer und reizvoller zu gehen, eben aufzufallen“, sinniert er mit einem Lächeln im Gesicht.

In der Werkstatt mit den Enkelkindern

Blick auf die Leisten Quelle: Jürgen Jahncke

Die randgenähten Halbschuhe, die sein Gesellenstück darstellten, hat er am längsten und liebsten getragen. „Solche schönen und modernen Schuhe besaß damals keiner. Ich trug sie, als ich meine Frau beim Tanz kennenlernte. Tanzen war in jungen Jahren unsere gemeinsame Leidenschaft. Ich habe sie förmlich mit ihr zertanzt.“ Heute ist es seine größte Freude, wenn die Enkelkinder ihn besuchen und er mit ihnen in der Werkstatt hämmern, nähen, kleben und putzen kann.

Von Jürgen Jahncke