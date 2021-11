Kühlungsborn: So entsteht ein Hochwasserkonzept für das Ostseebad

Kühlungsborn

Das Hochwasserkonzept der Stadt Kühlungsborn nimmt Formen an. „Wir haben ein Fachbüro beauftragt, für das ganze Stadtgebiet eine Grundlage zu erstellen, wie wir topografisch liegen“, sagt Stefan Westermeier vom städtischen Bauamt. Dabei arbeite man mit dem Zweckverband Kühlung (ZVK) und dem Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung zusammen. Alle Gräben, alle Drainagen, alle Vorfluter und das gesamte Kanalsystem – vor allem in Bezug auf das Regenwasser – wurden berücksichtigt.

Dort begrüßt man es ausdrücklich, dass die Stadt ein solches Konzept erstellen lässt. „Das sollte nach meinem Verständnis für alle größeren Ortslagen gemacht werden“, sagt Frank Lehmann, Geschäftsführer des ZVK. „Die Niederschlagsbeseitigung sollte ganzheitlich betrieben werden.“ Der Zweckverband sei darauf angewiesen, dass die Vorfluter im Ort leistungsfähig seien, es gebe dafür aber leider keine Fördertöpfe.

Wasser steht an vielen Stellen

„Wir als Stadt haben Informationen zu allen bebauten Flächen beigesteuert: Wo stehen Häuser, welche Flächen sind versiegelt, welche Oberflächen sind an das Kanalsystem angeschlossen“, sagt der Bauamtsmitarbeiter.

Zuletzt war am 15. Juni 2019 in Kühlungsborn zwischen 35 und 45 Millimeter Regen in der Stunde pro Quadratmeter gefallen. Damit war die Kanalisation überlastet, das Wasser floss oberflächlich ab. Die Liste der Stellen, an denen es dann steht, ist lang. Besonders auffällig ist es an den Kolonnaden, der Poststraße und an der Neuen Reihe.

Baupläne und Klimawandel in Studie berücksichtigen

„In Kühlungsborn haben wir eine dichte Bebauung und eine hohe Flächenversiegelung“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Diese Flächen müssten alle an den Regenwasserkanal angeschlossen werden. „Wir müssen auch die zukünftige Entwicklung sehen, geplante Häuser, mögliche neue Wohngebiete und auch der Auffangparkplatz müssen berücksichtigt werden“, sagt er.

„Außerdem haben wir für den Klimawandel einen Puffer eingerichtet. Die Ereignisse werden häufiger und heftiger.“ Aus den Daten können die Fachleute am Rechner bestimmte Regenwasser- und Hochwasserereignisse simulieren. Daraus ergeben sich Schwachpunkte.

Konkrete Maßnahmen habe man aber noch nicht festgelegt, sondern nur ansatzweise über Lösungen gesprochen. „Ein zweiter Auslauf würde schon helfen, der ist aber natürlich auch sehr teuer“, sagt der Bürgermeister. Bisher gibt es nur einen im Ernst-Reuter-Steig. „Wir müssen gucken, was es für Alternativen gibt. Aber die müssen auch wirksam sein.“

Überflutungsflächen und Rückhaltebecken

Ein sehr gutes Mittel wäre zum Beispiel auch, Flächen bei Starkregen bewusst überfluten zu lassen. In Ost gibt es beispielsweise eine Fläche vor den Bahngleisen, die etwas tiefer liegt. Bei größeren Niederschlagsmengen sammelt sich das Wasser dort. Diese Fläche will die Stadt erhalten. „Dort wird auch nichts gebaut“, sagt der Bürgermeister.

Es gibt außerdem die Überlegung, ein weiteres Retentionsbecken im Außenbereich zu bauen, um das Wasser zurückzuhalten, bevor es in den Ort geht. „Wenn wir es dort haben, ist es zu spät“, sagt Stefan Westermeier. Retentionsbecken ähneln Regenrückhaltebecken, sind jedoch naturnäher gestaltet. Der Bau würde voraussetzen, dass die Stadt dort Flächen besitzt, die sie dafür nutzen kann.

Aber nicht nur städtische Flächen werden Teil des Schutzkonzepts. „Bei der Ausweisung von Baugebieten müssen wir gleich mit berücksichtigen, wie Retentionsmöglichkeiten aussehen könnten“, sagt Rüdiger Kozian. Entscheidend sei aber auch, welche Möglichkeiten jeder Häuslebauer habe. „Es gibt Maßnahmen, die jeder für sich selbst ergreifen kann. Bis zur Oberkante der Straße muss der Eigentümer sich selbst schützen, damit das Wasser nicht in seinen Keller läuft“, sagt Stefan Westermeier.

„Wichtig ist, zu sagen: Wir werden nicht jedes Grundstück bis ins Letzte schützen können“, sagt der ZVK-Geschäftsführer. „Aber die Grundstückseigentümer müssen informiert werden, damit sie sich Gedanken über den Schutz machen.“

Die Studie läuft noch weiter. „Erste belastbare Ergebnisse erwarten wir im Frühjahr 2022. Dann wissen wir, wo wir wirklich Probleme haben und müssen dann sehen, wie wir sie angehen“, sagt der Bürgermeister. Auch finanziell: „Das muss dann auch in den Haushalt eingestellt werden. Die Studie ist auch wichtig, um eventuell Fördermittel zu bekommen.“

Von Cora Meyer