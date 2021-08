Kühlungsborn

Zwei Wochen chillige Musik am Strand, dazu Cocktails und Sonnenuntergänge inklusive: „Unser diesjähriges ,Sea & Sand’ war schon ein Erfolgsmodell“, freut sich Karsten Jurk, Eventmanager bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. „Das ist natürlich immer auch wetterabhängig – aber an den meisten Abenden hatten wir immer so 200 Leute in unserem Beachclub.“

Am Sportstrand westlich des Bootshafens bekamen die Besucher DJ-Mixe und Livemusik unter anderem von den Strandbanausen, Triple L & Valeri Lombardo, Markus Gardeweg, TwoPack oder Klangphomane zu hören. „Viele Künstler sind aus den vergangenen zehn Jahren bekannt“, sagt Jurk. „Es gab aber auch einige, die noch nicht dabei waren“. Die Mischung aus lokalen und überregionalen DJs, die für das Kühlungsborner Festival typisch ist – auch das ist eine Erfolgsgeschichte.

Dabei sei es in diesem Jahr gar nicht so wichtig, „wer da oben auf der DJ-Bühne steht“, betont „Sea & Sand“-Initiator Ronald Eixmann: „Es geht vielmehr um die Atmosphäre und das Drumherum – die Leute können hier auch einfach mal entspannt sitzen und miteinander quatschen.“

Dass dieses „Quatschen“ überhaupt möglich ist, hat auch mit der doch deutlich verminderten Lautstärke zu tun. Weil der Beachclub in der Nähe der Seebrücke aufgebaut wurde, mussten die Macher auch Rücksicht auf Urlauber in Ferienwohnungen und Hotels nehmen. „Wir halten uns an die Regeln“, sagt Eixmann und wirft einen Blick auf das Messgerät in seiner Hand. „Die Lautstärke schwankt hier unten am Strand immer so zwischen 69 und 72 Dezibel – das passt.“

Dass es sich nicht um ein normales „Sea & Sand“-Festival handelte, wurde den Besuchern spätestens um 22 Uhr klar. „Ab 21 Uhr hatten wir regelmäßig den größten Zulauf“, erklärt Karsten Jurk. „Die Leute kamen aus den Restaurants und wollten einfach mal hören und gucken, was da so am Strand los ist.“ Das Problem: „Eine Stunde später mussten wir die Musik schon wieder abdrehen – das war ein bisschen schade.“ Dennoch: „Die Menschen feiern das trotzdem – das finde ich toll!“

Eintritt zahlen mussten sie dabei übrigens nicht. „Wir finanzieren uns in diesem Jahr wie andere Veranstaltungen in Kühlungsborn auch“, erklärt Ronald Eixmann. „Unter anderem über die Kurabgabe oder die Standmiete der Caterer.“ Weil unter den diesjährigen DJs eben auch einige unbekanntere, regionale Künstler waren, habe man hier auch Ausgaben sparen können, so Eixmann.

Aufgrund des positiven Feedbacks werde der Beachclub auch im kommenden Jahr beibehalten, kündigt Karsten Jurk an: „Darüber hinaus wollen wir den eigentlichen Party-Bereich wieder hinter den Hafen verlegen – dann kann man die Musik auch ein bisschen lauter machen.“ Denn das beliebte Festival musste schon 2020 wegen der umfassenden Corona-Einschränkungen abgesagt werden. Und auch in diesem Jahr hatten die Veranstalter auf den üblichen Ablauf mit großen Menschenansammlungen verzichtet. „Wir wollten das gesamte Festival aber nicht schon wieder ausfallen lassen“, macht Karsten Jurk deutlich. „Zumal wir jetzt zehnjähriges Jubiläum feiern und dazu extra eine CD herausgebracht haben.“

Die Sammlung „Welcome to Kühlungsborn – Ten Years of Sea & Sand“ aus loungigen, etwas schnelleren und auch Party-Rhythmen bekamen die Besucher jeden Abend im Beachclub vor den eigentlichen DJ-Auftritten zu hören. Die CD ist im Haus des Gastes an der Ostseeallee erhältlich und kostet 20,11 Euro – eine Reminiszenz an das Anfangsjahr des „Sea & Sand“-Festivals.

