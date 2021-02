Kühlungsborn: So forscht das Leibniz-Institut unter Corona-Bedingungen 

Kühlungsborn

Corona schränkt auch die Wissenschaft ein. Zumindest was die Arbeit am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) in Kühlungsborn betrifft. „Es geht zwar alles irgendwie, ist aber an Effizienz und Ergebnisbreite nicht zu vergleichen“, sagt Prof. Dr. Franz-Josef Lübken, Direktor des Instituts. Hier sind nicht nur Mitarbeiter aus elf verschiedenen Ländern beschäftigt, sondern auch oft Doktoranden zu Gast. Das Institut beteiligt sich an internationalen Forschungsprojekten; die Mitarbeiter reisen zu Tagungen in aller Welt – normalerweise.

Wegen des Coronavirus falle der persönliche Kontakt von Person zu Person jetzt komplett weg, sagt der Direktor. „Wir versuchen, das durch Onlinemeetings zu kompensieren.“ Das gleiche gilt für Veranstaltungen, an denen sich teilweise bis zu 20 Einrichtungen aus ganz Deutschland beteiligten. Auch große internationale Tagungen wie die der AGU (American Geophysical Union) fänden nun nur online statt. „Das ist mit um die 20 000 Teilnehmern die größte auf unserem Gebiet“, sagt Franz-Josef Lübken.

Für die Organisation benutzt das Institut verschiedene Systeme, spezielle Soft- oder Hardware hat man in Kühlungsborn und den anderen Standorten aber nicht angeschafft. „Das geht Learning by Doing. Wir haben keine größeren technischen oder personellen Aufwendungen betrieben.“

Keine Dienstreisen wegen Corona

Auf internationaler Ebene habe die derzeitige Situation auch Vorteile. Natürlich sei es einfacher, wenn man für ein Kolloquium nicht extra aus Amerika anreisen müsste. Auf der anderen Seite leide genau darunter aber auch die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus anderen Ländern: „Wenn sie da sind, möchte man ja auch mit ihnen diskutieren und über mögliche Kooperationen sprechen“, sagt der Direktor des IAP. Üblicherweise blieben die Gäste ein paar Tage oder Wochen und man könne gemeinsam arbeiten.

Auch Reisen zu Meetings oder Projekttreffen sind gerade nicht möglich. Dort entstünden oft auch spontane Ideen. „Das geht jetzt nicht.“ Theoretisch handele es sich bei den Reisen der Wissenschaftler zwar um Dienstreisen, die trotz Corona gestattet wären. „Aber wir machen es trotzdem nicht“, sagt Franz-Josef Lübken. Aus Sicherheitsgründen. Personalpolitische Dinge wie etwa Vorstellungsgespräche könnten natürlich nicht im Internet stattfinden, sagt er. Im ersten Lockdown wurde in Kühlungsborn allerdings die Verteidigung einer Doktorarbeit per Videokonferenz durchgeführt. Im Institut selbst hat jeder Mitarbeiter ein eigenes Büro, wer von zu Hause aus arbeiten könne, mache das aber.

Was macht das IAP? Das Leibniz-Institut für Atmosphären-Physik wurde 1992 gegründet. Die Hauptarbeitsrichtung des IAP ist die Erforschung der mittleren Atmosphäre im Höhenbereich von 10 bis 120 km, unter besonderer Berücksichtigung der dynamischen Wechselwirkungen zwischen unterer und mittlerer Atmosphäre. Etwa 140 Personen sind dort beschäftigt. Das IAP arbeitet mit der Universität Rostock zusammen und betreibt eine Außenstelle in Juliusruh auf Rügen. Außerdem beteiligt sich das Institut am Betrieb des geophysikalischen Observatoriums Alomar in der Arktis. Es liegt in unmittelbarer Nähe zum Startplatz für Höhenforschungsraketen Andøya Space Center und ermöglicht koordinierte bodengebundene und raketengetragene Messungen.

Soziale Kontakte mit Handbremse

Auch der soziale Kontakt zwischen den Mitarbeitern sei natürlich eingeschränkt. Darunter litten vor allem die Angestellten aus anderen Ländern, die in der Region keinen Familienanschluss haben, aber natürlich auch andere Alleinstehende. „Wir versuchen, das ein wenig aufzufangen, indem wir Chat-Meetings machen, in denen wir einfach reden.

Aber das ist natürlich etwas anderes, als wenn man zusammen essen geht oder was trinken.“ Soziale Kontakte existierten zwar noch, aber mit Handbremse. „Man kann in Zoom-Meetings quatschen oder in kleinen Gruppen, aber es ist nicht dasselbe. Der direkte Kontakt ist kaum zu ersetzen“, sagt Franz-Josef Lübken.

Abgesehen von wissenschaftlichen Veranstaltungen betreibt das IAP eine Reihe von wissenschaftlichen Instrumenten oder ist daran beteiligt. Darunter ist auch eine Radarstation in Nordnorwegen. „Da haben wir in den letzten Jahren viel Aufwand betrieben, sie weiter zu automatisieren“, sagt der Institutsdirektor. Das habe nichts mit Corona zu tun gehabt, komme den Wissenschaftlern jetzt aber zugute. „Das ist so weit gediehen, dass wir einen großen Teil der Messungen machen können und keine großen Ausfälle haben“, sagt er.

Schwierig würde es allerdings, wenn eines der Systeme seinen Dienst versagt. „Wir können einen Teil per Fernwartung machen“, sagt Franz-Josef Lübken. Aber um Teile zu ersetzen, müssten die Wissenschaftler aus Deutschland anreisen. Das sei derzeit nicht möglich. „Und die Techniker vor Ort sind oft nicht so vertraut mit den Systemen.“

