Kühlungsborn

Es tut sich was auf den Baustellen in Kühlungsborn. Am Fulgen soll nach Angaben des Bauamtes noch diese Woche der Asphalt ausgebracht werden. Bereits in der vergangenen Woche waren hier 13 neue Bäume gepflanzt worden. Der Parkplatz wird wiederhergestellt und neu geordnet. Ziel ist die bessere Übersichtlichkeit der Stelle, an der die Zufahrt zum Hafenhaus, zum Parkplatz und die Einmündung in den Fulgen an einer Stelle aufeinandertreffen. Voraussichtlich bis Juli werden die Bauarbeiten dauern.

Im Rahmen der Baumaßnahme baut die Stadt die Straße neu aus. Auf Wasserseite entsteht ein Rad- und Gehweg und wird an den Ostseeküstenradweg angebunden. „Aktuell bauen wir vor dem Hafenhaus eine Rampe für Rollstuhlfahrer“, teilte das Bauamt mit.

Fahrradbügel am Baltic-Platz

Am Baltic-Platz ist der Wendehammer am Ende der Ostseeallee, der hier entsteht, bereits zu erkennen. Aktuell erfolgen Pflasterarbeiten, heißt es aus dem Bauamt. Metallbügel zum Abstellen von Fahrrädern seien schon hergestellt. Zweck der Wendeanlage ist es, Autofahrer davon abzuhalten, neben der Villa Baltic zu wenden. Deshalb wird die Ostseeallee am Ende verbreitert. Für den Bau musste ein großer Findling versetzt werde. Am Rande des Wendehammers wurden bereits Bäume und Blumen angepflanzt, an die Promenade angrenzend gibt es nun eine Hecke. Spätestens im Juni soll alles fertig sein. Sowohl am Fulgen als auch am Baltic-Platz hat die Stadt die Bauarbeiten genutzt, um ein WLAN-Zugang zu legen. Zudem sind hier wie dort neue Straßenlaternen dazugekommen. Bei beiden Maßnahmen sei man im Termin- und Kostenplan, teilte das Bauamt mit.

Zweckverband verlegt Leitungen im Pfarrweg

Im Pfarrweg laufen im Moment Bauarbeiten des Zweckverbandes Kühlung (ZVK). Die Kanäle für Regenwasser und Schmutzwasser sowie die Trinkwasserleitung werden auf einer Länge von etwa 500 Metern erneuert, ebenso wie einige Grundstücksanschlüsse. „Wir investieren 1,179 Millionen Euro“, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann. Im Anschluss verlegen Bauarbeiter ein Leerrohr, in das später beispielsweise Breitbandkabel eingezogen werden können. Dann beginnt die Stadt mit der Sanierung des Pfarrweges: Unter anderem werde die Fahrbahn asphaltiert, der Radweg erneuert und ein Gehweg gebaut.

Schlossstraße wieder frei

Eine Gemeinschaftsmaßnahme des ZVK und der Stadt war auch die Baustelle in der Schlossstraße. Zwischen der Kreuzung mit dem Grünen Weg und der Neuen Reihe hat der Zweckverband einen Abwasserkanal erneuert. Zudem, teilte das Bauamt mit, seien auch Hausanschlüsse umgeklemmt worden. Im Anschluss wurde die Fahrbahndecke erneuert. Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen, die Vollsperrung konnte wieder aufgehoben werden.

Von Cora Meyer