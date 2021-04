Kühlungsborn: So geht es beim Breitband-Ausbau voran

Kühlungsborn

Der Breitbandausbau im Ostseebad Kühlungsborn schreitet voran. „Die Tiefbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen“, teilte Thomas Schneider, Sprecher der Stadtwerke Rostock, mit. Das Unternehmen will das Ostseebad mit schnellem Internet versorgen.

In einem ersten Bauabschnitt wurde mit der Verlegung von Leerrohren rund um den Stadtwald begonnen. Vom Glasfaserausbau profitieren im ersten Bauabschnitt auch Teile folgender Straßen: Cubanzestraße, Hafenstraße, Neue Reihe, Doberaner Straße, Hermannstraße, Poststraße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Strandstraße, Tannenstraße, Zur Asbeck und Zur Seebrücke. „Aktuell werden die Glasfasern in die Leerrohre eingeblasen und die Hausanschlüsse errichtet“, sagt Thomas Schneider.

Weiterer Ausbau abhängig von Interesse

Durch das Breitband-Netz werden auch unter anderem städtische Gebäude wie die Schulen, der Bauhof, die Sporthalle, die Mehrzweckhalle und das Rathaus intern miteinander verbunden. Zunächst soll die Trasse der Stadtwerke von der Doberaner Straße in Richtung Ostseeallee verlaufen und auch ein Stück der Strandstraße mit einbeziehen.

„Das Interesse an Glasfaserhausanschlüssen hat sich mit aktuell über 100 Anschlüssen gut entwickelt“, sagt der Stadtwerke-Sprecher. Es hätten sich auch viele Kühlungsborner gemeldet, die außerhalb des jetzigen Projektgebietes ein Interesse an einem Glasfaseranschluss der Stadtwerke hätten. „Die Stadtwerke zeigen sich offen für einen weiteren Ausbau in Abhängigkeit von der Anschlussquote.“ In einem zweiten Abschnitt, nach der kommenden Saison, könnte das Netz Richtung Bauhof und Bootshafen weitergebaut werden.

Corona-Testzentrum angeschlossen

„Weitere gemeinsame Projekte zwischen der Stadt Kühlungsborn und den Stadtwerken Rostock wie etwa die Errichtung von WLAN-Hotspots, werden aktuell auf den Weg gebracht“, sagt Thomas Schneider. In den letzten Tagen stand zunächst ein anderes Projekt im Vordergrund: Sehr kurzfristig mit einem guten Management von allen Beteiligten sei die Glasfaseranbindung für das neue Corona-Testzentrum der Stadt am Grünen Weg ermöglicht worden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Interesse an einem Breitbandanschluss hat, kann unter der Telefonnummer 0381/805-2600 oder der E-Mail-Adresse internet@swrag.de mit den Stadtwerken Kontakt aufnehmen.

Von Cora Meyer