Kühlungsborn: So geht es mit dem Citybus voran

Kühlungsborn

Mit dem Bus durch Kühlungsborn – aber wie? Das ist seit Monaten die Frage in dem Ostseebad. Bisher war ein Citybus im Gespräch, der verschiedene Stationen in der Stadt anfährt. Dem erteilte Bürgermeister Rüdiger Kozian auf der jüngsten Stadtvertretersitzung jedoch eine Absage.

„Ein separater Citybus ist finanziell nicht darstellbar“, sagte er. Allerdings sei vorgesehen, vom geplanten Auffangparkplatz am Doberaner Landweg einen Pendelverkehr einzurichten. Den können dann auch Einheimische nutzen. „Es gibt reichlich Haltestellen“, sagte der Bürgermeister. Eine weitere Alternative für die Einheimischen sei der „Bäder-Express“, der durch den Ort fährt und für den es auch Jahreskarten gebe.

Stadtvertreter Peter Kempe erkundigte sich, ob die Stadt beabsichtige, Fördermittel für den Bus zu beantragen. Ein Bürgerbus könne seiner Ansicht nach mit bis zu 90 Prozent gefördert werden.

Fördermittel nicht für Folgekosten

Rüdiger Kozian gab zu bedenken, dass man auch die Folgekosten berücksichtigen müsse: „Nur weil die Busse gefördert werden, werden noch nicht die Arbeitsplätze gefördert. Das ist ein Kostenfaktor, der so nicht darstellbar ist.“ Das wäre er jedoch, wenn die Stadt den Pendelverkehr im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung des Ortes aufbauen würde, so der Bürgermeister. Dann könne man Fördermittel aus diesem Bereich in Anspruch nehmen.

Ein Gespräch mit Rebus im Frühjahr ergab, dass sich das Unternehmen grundsätzlich in der Lage sehe, einen Shuttle an mehreren noch zu bestimmenden Haltestellen fahren zu lassen. Ein Angebot des Unternehmens liegt der Stadt vor. Nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Nienkerk gab es bislang jedoch keine Abstimmung dazu mit der Stadt Kühlungsborn. Rebus werde Anfang des kommenden Jahres auf die Stadt zugehen.

Bus soll Verkehr aus der Stadt heraushalten

Die Einführung einer innerörtlichen Busverbindung gehört zum Verkehrskonzept der Stadt. Ein Ansatz darin ist, den Verkehr gar nicht erst ins Zentrum kommen zu lassen. Die Autofahrer sollen animiert werden, schon am Ortsrand ihr Fahrzeug zu parken, um von dort aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum oder an den Strand gebracht zu werden. Der Auffangparkplatz am Doberaner Landweg soll in Kürze eingerichtet werden. Damit das Konzept funktioniert, fehlt dann allerdings noch die Anbindung an die Innenstadt mit Shuttlebussen.

Ein Linienbus mit häufigen Abfahrtzeiten, der am Parkplatz hält, könnte Abhilfe schaffen. Vor einiger Zeit war auch ein kleinerer Citybus, den die Stadt selbst anschaffen könnte, im Gespräch. Nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian sei dafür jedoch ein Beschluss der Stadtvertreter notwendig. Zudem müsste die Finanzierung der Betriebskosten geklärt sein.

„Bäder-Express“ könnte Aufgaben übernehmen

Auch der Betreiber des „Bäder-Express“, das Reisebüro Henschel, hat ein Angebot für den Pendelverkehr abgegeben. „Wir sind immer offen für Ideen. Man braucht ein Konzept, mit dem man Urlauber, Tagesgäste und Kühlungsborner unter einen Hut bringt“, sagt Tina Henschel. „Wir sind eigentlich ein Urlauberbetrieb aber auch gern bereit, andere Aufgaben zu übernehmen.“ Allerdings fahre der „Bäder-Express“ derzeit in keine Wohngebiete. Auch könne das Unternehmen die Kosten für einen Shuttle nicht selbst übernehmen. „Wir sind nicht so günstig wie ein Linienbus“, sagt Tina Henschel.

Ihr Mann Thomas Henschel hatte bereits im vergangenen Jahr die Idee geäußert, den Bäder-Express in den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren. „Man könnte ihn mit einem Citybus koppeln“, sagte der Unternehmer. Dann müsse der Bus nicht durch die engen Straßen der Innenstadt, sondern könnte außen herum fahren. „An den Bahnhöfen könnten die Leute dann in den Bäder-Express umsteigen. „Wir sind in der Lage, häufiger, also auch alle 20 Minuten, zu fahren und unsere dritte Bahn zu nutzen“, sagte Thomas Henschel.

Jahreskarte wurde kaum genutzt

Das Angebot der Jahreskarte gibt es seit vielen Jahren. Sie kostet 50 Euro. Allerdings: „Wir haben das durch Corona erstmal ausgesetzt“, sagt Tina Henschel. Die Nachfrage sei zurückgegangen. Zudem müsse man mindestens 10 Monate fahren, wenn man eine Jahreskarte anbiete. Das sei im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen. „Durch Corona sind wir sieben Monate nicht gefahren.“

„Die Nachfrage war immer da. Es gab auch Leute, die haben das über Jahre genutzt“, sagt Tina Henschel. Neukunden seien jedoch nur wenige hinzugekommen. „Wir sind im Moment zufrieden, wenn wir den Standard durchziehen können.“ Allerdings könnten natürlich auch Einheimische ohne Jahreskarte jederzeit den Bäderexpress nutzen – zu den regulären Fahrpreisen.

Einen Citybus hat die Stadt Bad Doberan eingerichtet. Er ist seit über einem Jahr für die Bürger kostenfrei.

Von Cora Meyer