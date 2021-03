Kühlungsborn

Seit zwei Wochen wird auf dem Balticplatz nicht mehr getanzt, bald könnte es aber wieder losgehen. Seit November 2020 hatte eine wachsende Zahl von Menschen dort jeden Sonntagnachmittag zum Lied „Jerusalema“ gemeinsam getanzt. Ende Februar hatten sich Hunderte Zuschauer am Rande der Tanzaufführung versammelt. Weil dabei Abstände nicht eingehalten und keine Masken getragen worden seien, untersagte die Stadt die „Jerusalema“-Challenge seitdem.

Nun sucht man nach einer Möglichkeit, wie der Tanz in dem Ostseebad weiterhin stattfinden kann. „Ich werde mich mit einigen Tänzern zusammensetzen um zu gucken, wie man das auf eine Ebene bringen kann, die rechtskonform ist“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Das Problem sei die Masse der Zuschauer, die kommen. „Sonst wäre es ja eine vernünftige Sache.“ Er könne nichts Verwerfliches daran finden, sich an der frischen Luft zu bewegen. „Aber der Rahmen muss passen.“

Reichsbürger und Querdenker unerwünscht

Rüdiger Kozian beklagt, dass sich unter die Tänzer auch Reichsbürger und Anhänger der Gruppierung Querdenken gemischt hätten. Der „Jerusalema“-Tanz in Kühlungsborn wurde auch regelmäßig auf dem Youtube-Kanal von „7 Türme Medien Rostock“ live übertragen. Dort findet sich auch Videos und Livestreams von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen aus ganz Deutschland, unter anderem aus Rostock und Stralsund. Grundsätzlich könne an der Tanzveranstaltung natürlich teilnehmen, wer will, sagt der Bürgermeister. Es sei aber schade, wenn das dem Zweck von Freiluftsport und Ertüchtigung im Wege stünde. Die Teilnehmer, mit denen er nun über einen Neustart sprechen will, seien Kühlungsborner Bürger, die keiner dieser Gruppen angehörten. „Darum geht es ja“, sagt Rüdiger Kozian.

Zu dem Lied „Jerusalema“ von Master KG und Nomcebo Zikode gibt es eine festgelegte Choreografie. Auf der ganzen Welt hatten Schüler, Feuerwehrleute, Polizisten und Klinikpersonal sie gemeinsam getanzt und das Video davon ins Internet gestellt. Ziel war es, in Zeiten von Corona Lebensfreude zu verbreiten.

Nachdem die Stadt Kühlungsborn den Tanz auf dem Balticplatz unterbunden hatte, sei am vergangenen Wochenende eine relativ große Polizeipräsenz im Ort gewesen, sagt Rüdiger Kozian. „Das war präventiv, wir wollten sehen, was passiert.“ Es habe aber keine besonderen Vorfälle gegeben.

