Kühlungsborn: So geht es weiter mit der Winterbeleuchtung

Pünktlich zum ersten Advent wird in Kühlungsborn wieder die Winterbeleuchtung installiert. „Das, was letztes Jahr angeschafft wurde, wird wieder aufgebaut“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. Viel mehr jedoch wohl erstmal nicht. Denn der Ausbau der Winterbeleuchtung lässt vorerst auf sich warten.

„Der Rest wird in zeitlich abgestimmter Reihenfolge angebracht“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Dabei müsse allerdings berücksichtigt werden, dass die Stadt nicht gegen Vergaberichtlinien verstößt. Er bezweifelt, dass in diesem Jahr noch zusätzliche Elemente installiert werden können. Derzeit sei man noch mit der Sichtung von Angeboten beschäftigt, sagt Ulrich Langer.

Spielplätze sollten beleuchtet werden

Für die langfristige Umsetzung der Winterbeleuchtung wird ein Konzept erarbeitet. Daran ist auch Stadtvertreterin Anne-Kathleen Jacob (Kühlungsborner Liste) beteiligt. Besonders schade findet sie, dass die geplante Illumination der Spielplätze nicht kommen wird. „Wir wollten sie fantasieanregend beleuchten“, sagt sie. Das wäre besonders im Baltic-Park wünschenswert. „Wir locken die Kinder mit der Rotwild-Gruppe dorthin und anschließend können sie nicht spielen, weil es ja schon um 16 Uhr dunkel ist“, sagt sie. Aber auch in Ost sollte ein Spielplatz illuminiert werden. Gerade in Corona-Zeiten wäre es wünschenswert, wenn die Spielplätze länger genutzt werden könnten, sagt Anne-Kathleen Jacob. „Wir sollen ja Kontakte vermeiden, aber man will sich ja doch irgendwie sehen.“ Und das sei am besten draußen möglich.

Wildfamilie ist schon wieder da

Im vergangenen Jahr hatten die Stadtvertreter die Winterbeleuchtung beschlossen. Sie soll die bestehende Weihnachtsbeleuchtung, die schon jetzt wieder angebracht wurde, ergänzen und perspektivisch den ganzen Ort umfassen. In einem ersten Schritt hatte Kühlungsborn im vergangenen Jahr erste Elemente angeschafft. Im Baltic-Park steht auch in diesem Jahr wieder eine Rotwildgruppe. Bis zu 5,50 Meter hoch sind die drei Aluminium-Skulpturen. Bei dem Kitz lässt sich die rote Nase mit einem Knopf anschalten – was vor allem Kinder gern taten. Ein dreidimensionaler Anker auf einem Podest findet wieder seinen Platz im Bootshafen vor dem Toilettenhäuschen, außerdem wird an der Seebrücke ein großer Stern befestigt. Zudem wurden im vergangenen Jahr erstmals die Weihnachtsbäume an den Kreisverkehren in Ost und West neu gestaltet. Lichtobjekte in Form von Schneeflocken zierten sie und sollen auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz kommen.

Segel an der Promenade erstmals zu sehen

An der Promenade entlang vom Bootshafen bis zum Baltic-Platz werden an den Laternen kleine beleuchtete Segel angebracht. „Zum ersten Mal wird die Promenade durchgehend mit neuen Leuchtmitteln ausgestattet“, sagt Ulrich Langer. Die hätten im vergangenen Jahr noch nicht überall angebracht werden können und werden in diesem Jahr erstmals zu sehen sein. Den Aufbau der Winterbeleuchtung übernimmt der Bauhof. Sie soll bis zum Februar im Ort bleiben. Perspektivisch sollen auch die Einkaufsstraßen mit Licht zusätzlich belebt werden. „Sie sind über Weihnachten schön beleuchtet“, sagt Anne-Kathleen Jacob. Das wolle man gern noch etwas weiter ins neue Jahr ausdehnen. Die gesamte Maßnahme wird sich über mehrere Jahre hinziehen und vermutlich etwa 300 000 bis 500 000 Euro kosten.

Leuchtobjekte waren beliebtes Fotomotiv

Im vergangenen Jahr waren die Leuchtobjekte bei Einheimischen und Besuchern bereits gut angekommen. „Viele kommen sogar extra mit dem Auto, um hier Fotos zu machen“, sagte Stadtvertretervorsteher Uwe Ziesig. Auch er hätte sich gewünscht, dass zu dieser Zeit schon weitere Elemente der Winterbeleuchtung installiert worden wären.

Unabhängig davon ist wie schon im vergangenen Jahr im Rahmen des Stammgast-Wochenendes eine Illumination geplant. Bekannte Kühlungsborner Gebäude und Wahrzeichen – wie etwa die Villa Baltic und das Rathaus – werden vom 26. bis zum 28. November bunt angestrahlt.

