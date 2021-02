Kühlungsborn

Zusätzliche Hygienemaßnahmen, bürokratischer Mehraufwand und eine größere Belastung bei der Arbeit sowie finanzielle Einbußen – das sind die Folgen der Pandemie, mit denen Marlen Lemke konfrontiert ist. Sie ist selbstständige Hebamme und hat im vergangenen Juni ihre Praxis von Rostock nach Kühlungsborn verlegt. Grund dafür sei unter anderem die Corona-Krise.

„Die Kurse mussten ausfallen und ich war unsicher, ob sie überhaupt bald wieder stattfinden dürfen“, erzählt sie. Den vorgegebenen Mindestabstand hätte sie in der Rostocker Praxis nicht einhalten können und ihr Zeitfenster sei nicht ausreichend gewesen, um zusätzliche kleinere Kurse anzubieten. Auch der Weg zur Praxis und die hohen Benzinpreise waren ein Auslöser für den Umzug. „Die Kilometerpauschale wurde auch noch nicht an die gestiegenen Preise angepasst“, sagt Lemke. Aus wirtschaftlicher Sicht habe sich die große Praxis in Rostock nicht mehr rentiert. „Die Einnahmen einer Hebamme sind so gering, dass es kaum möglich ist, sich eine Praxis zu leisten“, sagt sie zudem. Deshalb ist die 33-Jährige in kleinere Räumlichkeiten in Kühlungsborn, ihrem Wohnort, gezogen.

Informationsmappe für werdende Eltern

Ihre Arbeit habe die Hebamme durch Corona angepasst. „Präsenzkurse zur Geburtsvorbereitung für Schwangere können in dieser Form jetzt nicht mehr angeboten werden“, erklärt Marlen Lemke. Es gebe aber eine Mappe mit umfangreichen Informationen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett bis zum ersten Jahr nach der Geburt. Den Inhalt der Mappe gehe sie dann mit den werdenden Eltern bei persönlichen Gesprächen durch und bespricht alles Wichtige mit ihnen. „Durch Corona sind jetzt noch viel mehr Fragen dazugekommen“, berichtet die Kühlungsbornerin. So würden ihre Klienten, wie es bei diesem Beruf heißt, die gleichen Informationen erhalten wie zuvor auch. Das sei allerdings ein großer Aufwand, der nicht bezahlt wird: „Aber das kennen wir Hebammen ja schon und leider wird diese Bereitschaft weiter schamlos ausgenutzt.“

Online-Kurse von Hebammen wegen Corona erlaubt

Neu ist für Marlen Lemke, dass sie Online-Kurse machen darf und diese auch bezahlt werden. „Das war vor Corona ein großes Problem bei den gesetzlichen Krankenkassen und beim Hebammenverband“, sagt die Selbstständige. Aufgrund der Pandemie sei dies aber vorerst erlaubt. Sie hofft, dass die Möglichkeit auch auf die Zeit nach Corona ausgeweitet wird und die Krankenkassen die Kurse übernehmen.

Die Hebamme hat aber nicht nur einen hohen bürokratischen Aufwand, zum Beispiel mit der Erstellung eines genauen Ablaufplans für das Qualitätsmanagement und dem Schreiben der Rundbriefe für die Frauen, die sie betreut, sondern auch eine zusätzliche finanzielle Belastung. „Hebammen sind immer das letzte Glied in der Kette“, kritisiert Lemke. FFP-2-Masken, Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung zahle notgedrungen zum Teil aus eigener Tasche.

Pandemie-Zuschlag von 49 Cent für Hebammen

Der Pandemiezuschlag, den sie bekomme, sei „lächerlich“. Gerade mal 49 Cent erhalte sie pro Termin innerhalb einer Schwangerschaft. Bei einem Hausbesuch nach der Schwangerschaft seien es 62 Cent. Damit könne sie nicht mal die Kosten einer FFP-2-Maske decken. Hausärzte würden dagegen bis zu 14 Euro bekommen. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, erklärt Lemke. Sie sieht diesen Zuschlag auch als ein Zeichen von fehlender Wertschätzung ihres Jobs. Durch das ständige Tragen der Maske hat die 33-Jährige darüber hinaus auch häufig Kopfschmerzen. Dennoch sagt sie: „Ich nehme das in Kauf, um meine Klienten in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich zu lassen.“

Von einem Baby-Boom durch Corona kann die Hebamme nicht wirklich sprechen: „Viele haben jetzt durch Corona finanzielle Sorgen. Da wird der Kinderwunsch teilweise erst mal hintangestellt.“ Dennoch sei die Geburtenzahl im Raum Rostock generell hoch. Rund 140 Klienten betreue sie im Jahr.

Hebamme mit Leib und Seele

Trotz allem ist ihre Arbeit aber kein Beruf, sondern eine Berufung, wie sie selbst sagt: „Ich weiß, dass meine Arbeit bei den Menschen wertgeschätzt wird.“ Den Berufswunsch Hebamme habe sie schon mit elf Jahren gehabt. Denn da habe sie noch ein Geschwisterchen bekommen. „Das muss man schon mit Leib und Seele machen“, meint Marlen Lemke aber auch. Denn ihre Arbeit stehe immer an erster Stelle. Wenn alle anderen ambulanten Ärzte am Wochenende oder an Feiertagen geschlossen haben, sei bei ihr am meisten zu tun.

