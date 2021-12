Kühlungsborn: So hilft Petra Schultz Senioren durch die Pandemie

Kühlungsborn

Der Seniorentreff in Kühlungsborn ist eine coronafreie Zone: „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht über Corona reden“, sagt Leiterin Petra Schultz. Das bekämen die Menschen durch Fernsehen, Radio und Zeitung schon genug zu hören. „Wer herkommt, soll Freude haben.“ Dafür hat Petra Schultz sich seit neun Jahren im Awo-Seniorentreff in Kühlungsborn West eingesetzt, mit älteren Menschen arbeitet sie allerdings in verschiedenen Einrichtungen des Regionalverbandes Bad Doberan der Arbeiterwohlfahrt (Awo) schon seit 1995. Jetzt geht Petra Schultz in den Ruhestand.

„Senioren wollen wahrgenommen werden“

Die 63-Jährige ist froh, dass sich die Senioren wieder treffen dürfen. In den Räumen in der Hermannstraße, in denen der Seniorentreff seit 2019 untergebracht ist, spielen sie unter anderem gemeinsam Karten oder basteln. Singen sei leider derzeit nicht erlaubt, sagt Petra Schultz. Wegen der geltenden Corona-Vorschriften stehe man in Kontakt mit dem Gesundheitsamt. „Es sind alle dreimal geimpft, alle tragen Maske und desinfizieren sich die Hände.“ Zudem werde regelmäßig getestet. Es sei aber wichtig, dass die Menschen miteinander in Kontakt kommen können. Während der Kontaktbeschränkungen seien viele ganz verändert gewesen, einer Depression nah. „Die Menschen brauchen es, dass man ihnen zuhört“, sagt Petra Schultz. „Sie wollen wahrgenommen werden mit ihren kleinen Wünschen.“

Begleitete Senioren zum Impfen

Als der Seniorentreff coronabedingt schließen musste, begleitete Petra Schultz die Senioren zum Impfen ins Impfzentrum nach Laage. Die gemeinsamen Fahrten mit einem Bus und die Termine hatte die Stadt organisiert. „Ich war fast jeden Tag da“, sagt sie. Auf dem Weg hätten sie mit den Senioren manchmal spontan noch kurze Zwischenstopps bei einer Käserei oder einer Nudelmanufaktur gemacht. Auf den Fahrten habe sie auch viele Senioren aus Kühlungsborn kennengelernt, die den Seniorentreff noch nicht kannten. „Es ziehen auch viele von woanders her, die sagen, dass es so etwas bei ihnen nicht gibt“, sagt sie. Es sei wichtig, dass die älteren Menschen einen Punkt haben, wo sie hingehen könnten. „Hier ist es wie in einer Familie“, sagt Petra Schultz. „Keiner wird abgewiesen.“ Die Senioren könnten über ihre Sorgen und Probleme sprechen. Während der coronabedingten Kontaktbeschränkungen sprang Petra Schultz außerdem in der nahe gelegenen Seniorenresidenz „Strandhaus“ ein. „Du hast geholfen, die Einsamkeit wegzuschieben und eine schöne Atmosphäre zu erzeugen“, sagte Leiterin Elfriede Pilgrim.

Sekretärin ging in die Altenpflege

Ursprünglich ist Petra Schultz gelernte Empfangssekretärin. Doch nach der Wende musste sie sich beruflich neu orientieren. „Ich habe mir gedacht, ich arbeite gerne mit Menschen.“ Deshalb fing sie in einem Seniorenheim in der Borgwardtstraße in Kühlungsborn an und war über die Jahre unter anderem auch im Seniorenzentrum in Kröpelin tätig. Sie beklagt, dass sie und ihre Kollegen bei der Arbeit ständig unter Zeitdruck stehen – auf Kosten der Senioren. „Ich hab mir jeden Tag für einen etwas mehr Zeit genommen“, sagt sie. Die habe an dem Tag bei anderen zwar gefehlt, aber „die wussten, dass sie auch irgendwann dran sind.“

Ihr sei immer wichtig gewesen, dass alle zusammenhalten. Jetzt im Ruhestand will Petra Schultz mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. „Die Arbeit mit den Senioren wird mir ein Stück fehlen“, sagt sie. Am 1. Januar soll ihre Nachfolgerin dann den Seniorentreff in Kühlungsborn übernehmen.

Vorher steht beim Regionalverband Bad Doberan der Awo aber noch eine weitere Veränderung an: Die Geschäftsstelle in Kröpelin zieht in die Kühlungsborner Straße um. In dem Gebäude sind dann auch die Jugendhilfe und die Frühförderung unter einem Dach, teilte Geschäftsführerin Kathrin Polz mit. Ursprünglich hätte der Umzug bereits abgeschlossen gewesen sein sollen, allerdings fehlten noch Türen und Fenster. Noch vor Weihnachten will die Awo aber die neuen Räume bezogen haben.

Von Cora Meyer