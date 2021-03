Kühlungsborn

Zu elektronischer Musik entspannt am Strand tanzen – das können die Kühlungsborner in diesem Jahr vermutlich wieder. Im vergangenen Jahr musste das Festival „Sea and Sand“ wegen des Corona-Virus ausfallen. „In diesem Jahr wird es auf jeden Fall wieder etwas geben“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). Auch im vergangenen Sommer seien Veranstaltungen mit Einschränkungen möglich gewesen. Damals musste sich die TFK auf die Konzertgärten beschränken. „Aber dieses Jahr sind wir denke ich so weit, dass wir das technisch auch auf den Strand ausweiten können.“ Der Strandabschnitt, an dem das „Sea and Sand“ stattfindet, sei zudem relativ überschaubar. „Wenn wir irgendwo Platz haben, dann am Strand.“

Wie das Festival in diesem Jahr aussehen könnte, darüber haben sich Luisa-Marie Mund und Paul-Udo Stein Gedanken gemacht. Die beiden sind Schüler am Schulzentrum Kühlungsborn und haben sich im Rahmen des Berufsvorbereitungsprojekts Campus Pro mit dem Festival beschäftigt. Im Jahr 2010 war die Idee dazu aus einem Schülerpraktikum entstanden. Nach zwei Jahren Planung stellten Jungen und Mädchen unter der Leitung von Lehrer Ronald Eixmann das erste „Sea and Sand“-Festival auf die Beine. Ronald Eixmann blieb weiterhin Koordinator, als die TFK im Jahr 2014 die Ausrichtung des Festivals übernahm. Und die Schüler waren begeisterte Besucher, halfen aber auch beim Verkauf von Karten und Merchandising-Artikeln, beim Aufbau und beim Müllsammeln. Das hätten Luisa-Marie Mund und Paul-Udo Stein auch in diesem Jahr gern getan. Doch in dem Umfang wie in den letzten Jahren wird das Festival vermutlich nicht möglich sein. Stattdessen schwebt den Schülern eine Art Beach Club vor. Sie wollen zurück zu den Wurzeln des „Sea and Sand“. „Die loungige Musik und die chillige Stimmung sollen im Vordergrund stehen“, sagt Luisa-Marie Mund. Die Musik könne dazu sowohl von DJs als auch von der CD kommen. Die beiden Schüler wollen außerdem eine Jubiläums-Compilation veröffentlichen. Sie soll aus drei CDs bestehen. Auf einer davon soll Musik bekannter Künstler zu hören sein, die beim „Sea and Sand“ schon aufgelegt haben, etwa Blank and Jones und Alex Christensen. Die Sammlung soll nach Angaben von Paul-Udo Stein auch auf den gängigen Plattformen gestreamt werden.

Künftig sollen auch Nachwuchs-DJs eine Chance erhalten, beim Festival am Strand aufzulegen. Die Idee der Schüler, die die TFK aufgreifen will, ist, dass sich junge Leute aus ganz Deutschland dafür bewerben können.

Corona erschwerte Schülern die Arbeit

Aber nicht nur das „Sea and Sand“-Projekt, sondern auch die anderen Projekte des Campus-pro-Projekts entwickelten sich in diesem Jahr wegen des Corona-Virus ungewohnt schwierig. Moritz Jäniche und Paul-Luca Steinfeld etwa wollten für Kühlungsborn TV eine Interviewreihe mit Bürgermeistern aus der Region machen. „Das hat Corona leider vereitelt“, sagt Moritz Jäniche. Auch wegen dieser zusätzlichen Hürden nennt Schulleiterin Ute Schmidt die sieben Schülerinnen und Schüler, deren Projekte am Mittwoch von der Industrie- und Handelskammer zu Rostock zertifiziert wurden, die „glorreichen Sieben“. Mit dazu gehören auch Leon Schalke, der sich im Institut für Atmosphärenphysik mit 3D-Druckern beschäftigte, und Marie Theres Hilber. Sie war zuständig für den Bereich Grafik und Design und ergänzte das inzwischen etwa 5000 Bilder zählende Fotoarchiv von Campus Pro am Schulzentrum. Jonas Weiß’ Projekt war die Führung durch den Bootshafen. Der Hobbyangler kennt sich dort ohnehin gut aus, deshalb fiel ihm die Entscheidung dafür leicht. Die Führung wird allerdings vorerst nicht mehr angeboten werden, da das Schulzentrum den dafür angemieteten Raum im Hafenhaus nicht mehr nutzen kann.

Campus pro soll ausgebaut werden

Das Projekt Campus Pro allerdings geht weiter. In der jetzigen zehnten Klasse haben sich bereits 25 Personen für das Wahlpflichtfach angemeldet, sagt Ronald Eixmann. „Das ist eine große Resonanz.“ Auch Isabell Wresch, Geschäftsbereichsleiterin Aus- und Weiterbildung bei der IHK, ist begeistert. Sie möchte das Projekt gerne noch weiter unterstützen, den Schülern beispielsweise praktisches Wissen in Sachen Social Media, Flyer-Satz und Zeitschriften-Aufbau vermitteln.

Die diesjährigen Teilnehmer planen nun ihre berufliche Zukunft. Nicht bei allen hat sie etwas mit dem Thema ihres Projekts zu tun. „Kühlungsborn TV“-Macher Moritz Jäniche will zur Feuerwehr, der Physikerpraktikant Leon Schalke träumt von einer Laufbahn als Hubschrauberpilot. Und die Hobby-Fotografin Marie Theres Hilber zieht es in die Verwaltung.

Luisa-Marie Mund und Paul-Udo Stein werden vermutlich studieren, wenn sie ihr Abitur in der Tasche haben. Beim nächsten „Sea and Sand“ – wie auch immer es aussehen wird – sind sie aber dabei. „Wenn wir helfen können, machen wir das auf jeden Fall!“, sagt Luisa-Marie Mund.

Von Cora Meyer