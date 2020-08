Kühlungsborn

Veranstalter haben es in diesen Tagen gewiss nicht leicht. Die wegen der Corona-Pandemie auferlegten Regeln und Auflagen stellen so manche Hürde auf. Aber das hält Roman Klawun, den Veranstalter des Ostseeküstenlaufes in Kühlungsborn, nicht davon ab, sein Vorhaben umzusetzen. Froh gelaunt verkündet er: „Der Ostseeküstenlauf, der schon eine sehr lange Tradition hat, muss zum Glück nicht ausfallen. Am 6. September sind die Athleten und Athletinnen zur 38. Auflage in Kühlungsborn herzlich willkommen.“

Start und Ziel auf dem Sportplatz Ost

Allerdings müssen Veranstalter und Läufer in diesem Jahr mit einigen Änderungen und Einschränkungen leben. Zu den Änderungen gehört ein neuer Standort für den Start- und Zielbereich. Wurden die Läufe bisher an den küstennahen Konzertgärten des Ostseebades gestartet und führten von dort zunächst über die Strandpromenade und weiter die Küste entlang bis nach Rerik (früher nach Heiligendamm), befinden sich Startlinie und Zieleinlauf dieses Mal auf dem Sportplatz in Kühlungsborn Ost.

„Dieser Vorschlag kam von der Stadtverwaltung, die unser Vorhaben unterstützt. Damit vermeiden wir, dass die Zahl der Menschen im Start- und Zielbereich durch zufällige Passanten auf der Strandpromenade unkontrolliert zunimmt. Denn wir haben darauf zu achten, dass die Zahl von 500 Personen in dem Bereich, den wir nutzen, nicht überschritten wird“, weiß Roman Klawun. Er rechnet mit maximal 400 Aktiven an dem Tag. Dazu kommen dann noch Klawuns Mitarbeiter sowie die Helfer von der B-Jugend des FSV Kühlungsborn und Eltern, die ihre Kinder zum Lauf begleiten.

Laufevent für dieses Jahr noch gerettet

Dass die 38. Auflage des Traditionslaufes jetzt wieder im Herbst über die Bühne geht, entspricht nicht dem eigentlichen Ansinnen des Veranstalters. Erst vor ein paar Jahren hatte er das Event vom lange gewohnten Herbsttermin extra ins Frühjahr verlegt und mit der Strecke nach Rerik und zurück den Halbmarathon mit ins Programm genommen.

Doch im vergangenen Frühjahr machte Corona einen Strich durch die Rechnung. „Als es Mitte März mit dem Lockdown losging, war mir klar, dass der Termin im Mai nicht mehr zu halten sein würde“, erzählt Roman Klawun. Als dann aber vor ein paar Wochen die Corona-Regeln durch die Landesregierung dahingehend gelockert wurden, dass Veranstaltungen unter Auflagen möglich sind, machte sich der Rostocker sofort an die Arbeit und erstellte ein eigenes Hygienekonzept mit dem Ziel, das Laufevent im Ostseebad für dieses Jahr doch noch zu retten.

Drei Laufstrecken im Stadtwald

In Peter Zettl, der Klawun und seine Agentur Pro Event seit gut zehn Jahren als Moderator bei Läufen unterstützt, fand er einen gleichgesinnten Mitstreiter. Das fertige Hygienekonzept legte Klawun der Kreisverwaltung und dem Ordnungsamt der Kühlungsborner Stadtverwaltung vor. „Die Reaktion von beiden Stellen war durchweg positiv. Da wusste ich, dass der Lauf stattfinden wird“, berichtet der 53-Jährige.

So gehört es zu seinem Konzept, dass alle Helfer vor Ort Mund-und-Nasen-Schutz tragen und die Toiletten am Lauftag durch eine Reinigungskraft sauber gehalten werden. Eine gravierende Änderung betrifft die Laufstrecken. „Wenn wir die Athleten vom Sportplatz starten und dann in Richtung Rerik oder Kröpelin laufen lassen würden, wären über Stunden Straßensperrungen nötig. Das ist mitten in der Saison nicht realisierbar“, argumentiert Peter Zettl. Aus diesem Grund werden ersatzweise drei Strecken (5 km, 10 km und 15 km) auf einem fünf Kilometer langen Rundkurs im Stadtwald vorbereitet.

Erstmals Medaillen für alle

Die Kinder laufen 1200 Meter auf dem Sportplatz. Der erste Start erfolgt zu gewohnter Zweit um 10.30 Uhr. „Die Waldvariante hat sich in Kühlungsborn bereits bewährt, zuletzt bei der Durchführung des ersten Silvesterlaufes zum vergangenen Jahreswechsel“, betont Zettl. Roman Klawun bedauert jedoch, dass der Halbmarathon dieses Mal im Programm fehlt: „Deshalb erhalten alle, die sich für die 21,1 Kilometer angemeldet haben, einen Wertgutschein, den sie im nächsten Jahr einlösen können.“

Auf dem Sportplatz besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich umzuziehen und die Toiletten zu nutzen, das Duschen ist allerdings nicht möglich. Dafür hat Klawun noch eine erfreuliche Neuerung anzukündigen: „Erstmals in der langen Geschichte des Ostseeküstenlaufes erhalten alle Aktiven eine Medaille“. Wichtig ist außerdem: Es sind dann auch Nachmelder aus anderen Bundesländern als Tagesgäste erlaubt. Wer sich online zum 3. September 2020 anmeldet, ist allerdings wegen des Limits von 500 Personen auf der sicheren Seite. Bis Montagvormittag hatten sich 256 Athleten registriert.

