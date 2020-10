Kühlungsborn: So läuft die Arbeit des Stadtvogtes

Kühlungsborn

Christoph Heise ist das „Auge“ des Kühlungsborner Ordnungsamtes: Er bekleidet seit November vergangenen Jahres die Stelle des Stadtvogtes in dem Ostseebad. In dieser Form ist es die vermutlich einzige in Deutschland. Der kommunale Vollzugsbeamte, der in Kühlungsborn geboren und aufgewachsen ist, ist in Gesprächsführung und Deeskalationstraining ausgebildet. Anders als ein vielerorts üblicher Strandvogt ist er nicht nur in den Sommermonaten, sondern das ganze Jahr über im Einsatz. Und das nicht nur am Strand.

Was genau sind seine Aufgaben?

Der Stadtvogt ist Verkehrsüberwacher, er kontrolliert also unter anderem, ob jemand falsch parkt. Darüber hinaus übernimmt er jedoch auch die Kontrolle der Einhaltung der städtischen Satzungen, wie etwa der Sondernutzungsatzung für öffentliche Straßen, Wege und Plätze. Der Stadtvogt prüft, ob Eigentümer die Bereiche vor ihrem Grundstück sauber halten oder ob Hundehalter gegen die geltende Verordnung verstoßen. Derzeit kontrolliert Christoph Heise auch die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln.

Anzeige

Dabei kommt er mit den Gewerbetreibenden ins Gespräch, informiert über Neuerungen bei den Vorschriften oder gibt Hinweise, wie sie korrekt umgesetzt werden sollen. Weiterhin ist der Stadtvogt Ansprechpartner für die Strandkorbvermieter, die Rettungsschwimmer, die Polizei, den kommunalen Sicherheitsdienst und die Kurtaxkontrolleure. „Von Gästen unserer Stadt werden aber auch gern seine Ortskenntnisse in Anspruch genommen“, sagt Stefanie Zielinski, Leiterin des Ordnungsamtes.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Zum Aufgabengebiet von Christoph Heise gehört weiterhin das Durchführen von örtlichen Ermittlungen zum Aufenthalt von Personen. Er achtet auf Schäden, beispielsweise an Straßenlaternen, Pollern und Strandaufgängen, sowie Graffitischmierereien und Ähnliches und meldet sie an seine Kollegen vom Ordnungsamt. Dort werden seine Hinweise dann bearbeitet. Wenn es nötig ist, setzt sich Christoph Heise auch selbst an den Schreibtisch, um Aktennotizen zu Vorgängen zu schreiben.

Wie läuft sein Arbeitstag ab?

Zu Dienstbeginn trifft sich Christoph Heise mit den Verkehrsüberwachern im Ordnungsamt im Rathaus. Sie besprechen die aktuelle Lage in der Stadt. Dabei kommen sowohl neue Schäden zur Sprache, die die Mitarbeiter entdeckt haben, als auch inwiefern alte bereits abgearbeitet sind. Anschließend geht es in den Außendienst.

Christoph Heise ist in der Woche jeden Tag im Dienst, im Wechsel auch an den Wochenenden. Er kontrolliert das gesamte Stadtgebiet und den Strand innerhalb der Gemarkungsgrenze Kühlungsborns. Dabei fährt er meistens mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß, ab und zu nutzt er aber auch mal das Auto.

Was darf der Stadtvogt?

Christoph Heise verfolgt Ordnungswidrigkeiten. Er darf die Identität von Personen feststellen, Platzverweise aussprechen und tatverdächtige Personen festhalten, bis die Polizei kommt.

Zusätzliche Kontrolle am Strand Für die Strandsaison 2019 wollte Kühlungsborn einen oder zwei Strandvögte einstellen, die die Strandabschnitte überwachen sollten. Zunächst sollte der Posten testweise für eine Saison ausgeschrieben werden. Das war nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian auch geschehen. Allerdings sei der Strandvogt vom Personalrat abgelehnt worden. Deshalb übernahmen Mitarbeiter des Bürgeramtes die Kontrolle des Strandes. „Der Modellversuch hat sich hervorragend bewährt und soll auch zukünftig weiter fortgeführt werden“, sagte Rüdiger Kozian anschließend.

Wie lief das erste Jahr?

Mit seinem Einsatz wollte die Stadt nach Angaben von Stefanie Zielinski vornehmlich mehr Bürgernähe erreichen, aber auch die Reaktionszeiten bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verkürzen.

Christoph Heise wünscht sich, die Stadt Ostseebad Kühlungsborn als freundlicher Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu repräsentieren und dabei ein offenes Ohr für die Belange der Bürger, aber auch der Gäste haben. Er hat festgestellt, dass der Spagat zwischen der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und den subjektiven Empfindungen nicht immer leicht ist. Aber positives Feedback bestärke ihn in seiner Arbeitsweise. Auch seine Chefin ist sehr zufrieden mit ihrem Mitarbeiter: „Seine positive Ausstrahlung, sein umfangreiches Fachwissen sowie sein Geschick im Umgang mit schwierigen Bürgern macht ihn zu einem angesehenen Mitarbeiter und Kollegen. Dies wurde uns zudem bereits mehrfach von Bürgern bestätigt. Das freut uns natürlich sehr“, sagt Stefanie Zielinski.

Von Cora Meyer