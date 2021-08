Kühlungsborn: So schön war das Konzert von Star-DJ Alex Christensen

Kühlungsborn

Endlich wieder feiern: 600 Menschen erlebten am Mittwoch im Konzertgarten Ost das Konzert von Alex Christensen – und machen es selbst zu einem Erlebnis. Wie befreit tanzten, sangen und klatschten sie. Auch der Künstler selbst wirkte entspannt und gut gelaunt. „Ich bin froh, dass ich endlich im wunderbaren Kühlungsborn spielen darf“ sagte er. Vor zwei Jahren musste das Konzert wegen Sturms kurzfristig abgesagt werden, ein erster Nachholtermin fiel wegen Corona aus. Bei dem Auftritt wurde der bekannte DJ von der Sängerin Y-Ass unterstützt. „Endlich wieder Publikum“, sagte sie – und schlenderte bei „Rhythm of the night“ den Mittelgang entlang.

Alex Christensen trat in Kühlungsborn gemeinsam mit der Sängerin Y-Ass, dem Percussionisten Valerio und dem Saxofonisten Lucas vor 600 Zuschauern im Konzertgarten Ost auf. Quelle: Cora Meyer

Einnahmen für Flutopfer gespendet

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (l.) und Alex Christensen freuten sich, dass 15 000 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen sind. Quelle: Cora Meyer

Den Auftakt zum Konzert bildete der Song „Around the world“, schon beim zweiten Lied „Freed from desire“ stand ein Großteil der Zuschauer. Alex Christensen und Y-Ass hangelten sich durch die ganze Bandbreite der 90er-Jahre-Musik. Sie spielten unter anderem „I like to move it“, „I fly away“ und – auf Wunsch des Publikums – „Mr. Vain“. Bei „Barbie Girl“ wurde der DJ auch zum Sänger. Auch im Publikum, in dem Musikfans im Alter zwischen schätzungsweise einem und 60 Jahre waren, wurde begeistert mitgesungen. „Es gefällt uns sehr gut“, sagte Katja Schneider aus Kühlungsborn. „Das ist die Musik unserer Jugend“, sagte Freundin Anne Kirschner.

„Man kennt hier viele Leute.“ Ihr gefiel auch, dass Alex Christensen den Percussionisten Valerio und den Saxofonisten Lucas mitgebracht hatte. Vielen Kühlungsbornern ist er als „Triple L“ bekannt, weil er bereits mehrfach beim „Sea and Sand“-Festival im Ostseebad aufgetreten ist – wie auch Alex Christensen selbst. „So schließt sich der Kreis“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Kultur und Freizeit GmbH. „Ich bin unheimlich erleichtert, dass das Konzert jetzt stattfinden kann.“

Eigentlich hatte man damit nur das Ende des Lockdowns feiern wollen. Doch angesichts der schweren Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich der Veranstalter, die Tourismus GmbH, dazu entschieden, die Einnahmen des Konzertes dem Hessischen Heilbäderverband e.V. für die Kurorte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Münstereifel zu spenden. Insgesamt 15 000 Euro kamen zusammen.

Besucher können endlich wieder tanzen

„Für mich ist das heute das Highlight des Jahres“, sagt Viktor Vrabec. Er lobt die Organisation. Für Besucher mit Karten und für den Vorverkauf gab es getrennte Schlangen am Eingang zum Konzertgarten, wo Sicherheitskräfte auch die Impfzertifikate kontrollierten. „Der Einlass ging mit der Luca-App ganz schnell“, sagt Victor Vrabec. Und im Konzertgarten selbst mussten die Besucher keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. „Ich bin froh, dass ich endlich wieder raus kann“, sagt der Kühlungsborner, der mit Freunden zu dem Konzert gekommen war.

Katja Schneider (v.l.), Anne Kirschner und Silvio Pritzkow feierten zusammen zu den Hits aus ihrer Jugend. Quelle: Cora Meyer

Das waren offenbar auch die anderen Besucher. Spätestens als Alex Christensen gegen 21 Uhr, etwa nach der Hälfte des Konzerts, seinen Hit „Das Boot“ aus der Zeit als „U96“ spielte, war der Platz vor der Bühne voller tanzender Menschen und die Percussionschläge verstärken die pulsierenden Beats noch. Gekonnt leitete Alex Christensen, der seit über 30 Jahren im Geschäft ist, von einem zum nächsten Song über – auch wenn die Stile ganz unterschiedlich waren. Der R ’n’ B-Song „Redemption“ und die Ballade „Sorry seems to be the hardest word“ sind nur zwei Beispiele. Gegen 22 Uhr endete das Konzert, wegen der Nachtruhe im Ort. „Ich würde gerne die ganze Nacht mit euch feiern“, rief der DJ seinem Kühlungsborner Publikum zu. Und auch die vielen Zaungäste, die von der Ostseeallee und der Promenade zuhörten, hätten bestimmt nichts dagegen gehabt. Die Feiernden zeigten sich aber auch spendabel: Durch die Reihen gingen während des Konzerts Sammelboxen für die Flutopfer. Darin kamen noch einmal 2000 Euro zusammen.

Von Cora Meyer