Kühlungsborn

Angebadet wird in Kühlungsborn traditionell zusammen. Das ist es auch, was in diesem Jahr wieder viele zur Teilnahme am traditionellen Anbaden bewegte. „Gruppenzwang“, sagt Michaela Baldus und lacht. „Wir wollten in den letzten Jahren immer schonmal mitmachen“, sagt ihre Verlobte Julia Baldus. Aber wegen Corona musste die Veranstaltung ausfallen. Üblicherweise wird in Kühlungsborn bereits am 1. Januar angebadet. Auch das war wegen der Pandemie in diesem Jahr noch nicht möglich. Jetzt konnte das Anbaden jedoch nachgeholt werden. Für Michaela Baldus ein Glücksfall, wenn es schonmal Ostern ist und nicht bei zwei Grad Kälte. „Das ist nach Corona endlich mal ein Highlight.“ Auch Annett Vollrath freut sich über das Gefühl von Freiheit und Gemeinschaft beim Anbaden.

Wie viele andere Anbader sind die Frauen schon lange vor dem Start da und haben es sich auf einer Decke am Strand bequem gemacht. Bevor es ins Wasser geht, stoßen sie noch einmal an und beraten über ihre Taktik. „Man muss schnell rein und darf nicht drüber nachdenken“, sagt Julia Baldus. Viel länger als 30 Sekunden würden sie es aber wohl nicht im Wasser aushalten, sagt Michaela Baldus. „Das ist ja dann auch irgendwann gefährlich.“

Zur Galerie Wegen des Corona-Virus musste das historische Anbaden am 1. Januar verschoben werden. Zu Ostern wurde das traditionelle Ereignis nachgeholt.

Temperaturen im April angenehmer

Auch Chiara Splett ist nicht traurig darüber, dass in diesem Jahr erst im April angebadet wird. „Die Temperaturen sind etwas angenehmer“, sagt die Kühlungsbornerin. Sie ist bereits zum dritten Mal dabei. „Ich bin Wiederholungstäterin“, sagt sie. Anders als hunderte anderer Teilnehmer, die sich in blau-weiß oder rotweiß-gestreiften Baumwollanzügen in die Fluten stürzen, trägt sie ein blaues Badekleid und einen Strohhut. „Das habe ich selbst gekauft“, sagt Chiara Splett. Mit den historischen Badeanzügen fühle man sich nicht so auf dem Präsentierteller, sondern etwas angezogener als in aktueller Bademode. Sie schätzt am Anbaden die Herausforderung. „Man will sich selbst etwas beweisen“, sagt sie.

Im vergangenen Jahr konnte das Anbaden in Kühlungsborn nur digital stattfinden. Jeder ist für sich in die Ostsee gegangen und hat das dokumentiert. So auch Chiara Splett. „Aber das war schon ein bisschen traurig“, sagt sie. Zusammen mit ihr lief am Samstag Gabi Heise ins Wasser. „Ich wurde überredet“, sagt die Kühlungsbornerin, die zum ersten Mal beim Anbaden dabei ist. Für die beiden Frauen ist es auch das erste Bad in der Ostsee in diesem Jahr.

Teilnehmer werden mit Gold belohnt

„Noch nicht mal mit dem großen Zeh“, war auch Hans-Heinrich Griewe in der Ostsee. Trotzdem ist er einer der ersten, die sich um 15 Uhr in die Schlange stellen, um sich bei den Mitarbeitern der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH einen der historischen Badeanzüge zu holen. Gemeinsam mit Freunden aus dem Kreis Ludwigslust ist er nach Kühlungsborn gekommen. „Wir sind furchtlos“, sagt auch Florian Hocke. „Wir fassen uns an und laufen ganz schnell rein“, sagt er – und rechnet nicht damit, dass das Bad lange dauern wird. Einmal drin kann die Gruppe dann aber gar nicht genug kriegen. Mehrmals stürzen sie sich in die Ostsee, bevor sie sich dann ihre Goldmedaille abholen, die alle Teilnehmer erhalten.

Zum ersten Mal beim Anbaden sind auch die Schwestern Henriette und Mareike Loof aus Frankfurt/Main. „Wir schummeln eigentlich“, sagt Henriette Loof. Denn die beiden sind in diesem Jahr schon in der Ostsee gewesen, wissen also, was sie erwartet. „Als erstes frieren die Füße ab und dann der Rest“, sagt Mareike Loof. Zwei Minuten haben sie ausgehalten, dann ging es wieder zurück zum wärmenden Bademantel auf den Strand.

Wie üblich verfolgten auch in diesem Jahr hunderte Schaulustige das Anbaden – mit bewundernden und zum Teil ungläubigen Blicken. Für die meisten Besucher war es am Wochenende in Kühlungsborn noch zu kalt zum Anbaden. Sie genossen tagsüber die Sonne und abends die Osterfeuer am Strand. Doch die Badesaison ist nun offiziell eröffnet.

Von Cora Meyer