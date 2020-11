Kühlungsborn

Neben dem Alltagsgeschehen soll es in Kühlungsborn auch bei größeren Projekten vorangehen. Deshalb wünschen sich die Stadtvertreter des Ostseebades zusätzliche Unterstützung für die Verwaltung – und wollen spezielle Projektsteuerer einsetzen.

Zunächst einmal soll ein Lenker für den Bau der Schwimmhalle beauftragt werden. Das brachten die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung auf den Weg. Das Vorhaben am Grünen Weg ist seit Längerem beschlossen, wurde bisher aus unterschiedlichen Gründen aber noch nicht umgesetzt. Das soll sich jetzt ändern. „Mit dem vorliegenden heutigen Beschluss soll nun endlich eine koordinierte Planung und Vorbereitung zum Bau der Schwimmhalle durch einen Projektsteuerer auf den Weg gebracht werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionen.

Sie betonen ausdrücklich, dass sie nicht gegen den Bau einer an die Schwimmhalle angeschlossenen Tennishalle sind, die im Vorfeld im Gespräch war. Hierzu seien allerdings noch einige Fragen zu klären, unter anderem auch zur Betreibung, erklären die Fraktionen. Deshalb soll diese Maßnahme zunächst in den Ausschüssen gesondert behandelt werden und es in dem Beschluss erst einmal nur um die Schwimmhalle gehen.

Bauamt hat schon Projektsteuerer

Der Projektsteuerer soll unter anderem eine Wirtschaftlichkeitsanalyse des Vorhabens und eine Organisationsberatung zum künftigen Betriebsmodell erstellen. Teil der Aufgabe wird unter anderem auch sein, Möglichkeiten für Fördermittel zu prüfen und die Vergabe der Planungsleistungen zu organisieren. „Mit eigenen Bordmitteln werden wir die Sache nicht stemmen können“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Dafür dauerhaft eine eigene Stelle zu schaffen, mache in seinen Augen aber keinen Sinn.

„Eigentlich haben wir schon einen Projektsteuerer“, sagt Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Das sei ihr Mitarbeiter Peter Kahl. „Der musste aber bisher viele andere Aufgaben übernehmen, die anders nicht zu verteilen waren.“ Dazu gehörten beispielsweise Grünflächenpflege und Tiefbau. Das soll jetzt der Vergangenheit angehören: „Es gab große Umstrukturierungen“, sagt Peggy Westphal. Viele Mitarbeiter des Bauamtes seien in Rente gegangen. „Wir haben die Aufgaben neu verteilt und hoffen, dass Herr Kahl jetzt wieder die Aufgabe als Projektsteuerer Hochbau übernehmen kann.“

Die Bauamtsleiterin ist der Ansicht, dass man bei größeren Projekten auf Spezialisten zurückgreifen könnte. „Wir nehmen gerne Unterstützung an, aber man sollte auch die Zuordnung akzeptieren“, sagt sie.

Koordination von Konzepten nötig

„Wir wollen mit dem Projektsteuerer auch die Verwaltung entlasten“, sagt Bürgervorsteher Uwe Ziesig. Dafür sei aber eine weitere Stelle notwendig: „Eine für die Schwimmhalle und eine für allgemeine Projekte.“ Dabei sei nicht nur ein Amtsbereich beteiligt: „Es geht um die ganze Stadtverwaltung“, sagt Wolfgang Kraatz ( SPD). „Wir haben auch außerhalb des Bauamtes ein paar Brocken vor uns, da brauchen wir so jemanden auch.“

So gehe es beispielsweise nicht nur um Großprojekte. Neben der Schwimmhalle wären das unter anderem die Seebrücke, die Villa Baltic und das Bürgerhaus. „Wir kommen auch mit Konzepten nicht weiter“, sagt Uwe Ziesig. So wartet beispielsweise das Verkehrskonzept auf seine Umsetzung und das Strandkonzept steht kurz vor dem Abschluss. Derzeit beschäftigen sich mehrere Arbeitsgruppen mit einer Integrierten Stadtentwicklungsplanung, die all diese Konzepte zusammenführen soll.

Während es bei dem Projektsteuerer für die Schwimmhalle um eine konkrete Stelle geht, ist der andere zunächst nur eine Idee. „Es geht erstmal nur darum, das Geld in den Haushalt für 2021 einzustellen“, sagt Uwe Ziesig. „Wie wir das strukturieren, können wir noch besprechen“, sagt Lars Zacher ( CDU). Und im günstigsten Fall: „Wenn ihr uns überzeugt, dass ihr es alleine schafft, sind die Gelder frei für andere Sachen“, sagt Uwe Ziesig in Richtung Stadtverwaltung.

