Kühlungsborn: So sportlich ist Karneval wirklich

Kühlungsborn

Die Karnevalsveranstaltungen sind für sie nur eine Aufwärmübung: Die Garde-Tänzerinnen und -tänzer des Faschingsklubs Kühlungsborn (FKK) sind landesweit erfolgreich auf Turnieren. „Karnevalistischer Tanzsport“ heißt die Disziplin, in der sich die Kühlungsborner mit anderen Vereinen messen.

„Das hat was von Turnen, von Jazz, von Hip Hop“, sagt Felicitas Mahr. Sie trainiert die Funken, die Prinzen und die Solo-Tänzer. „Normaler klassischer Tanz und Karnevalstanz sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist wirklich harter Sport“, sagt Iris Eichler, im Elferrat zuständig für Anträge und Formulare. Dafür trainieren die Garden einmal in der Woche, die Solisten sogar bis zu zweimal. In jeder Session studieren sie zwei bis drei Tänze ein.

„Auf den Turnieren müssen die Garden damit eine Geschichte erzählen, sonst haben sie keine Chance“, sagt Iris Eichler, die über 13 Jahre lang Präsidentin des FKK war. Deshalb haben sie – wie die anderen Mitglieder – auch ein Mitspracherecht bei der Wahl des Mottos.

Tänze müssen Geschichte erzählen

Zahlreiche Pokale zieren den Vereinsraum des Faschingsklub Kühlungsborn. Quelle: Cora Meyer

„Es gibt im März nach der Veranstaltung eine Auswertung. Alle, die dabei sind, haben das Recht, mitzubestimmen.“ Von den Garden käme allerdings ab und zu ein Einspruch, weil sich das eine Motto besser „vertanzen“ ließe als das andere. In dieser Session ist das Thema Wikinger.

„Das ist nicht so einfach, weil man darüber nicht mehr so viel weiß“, sagt Felicitas Mahr. „Da muss man sich belesen.“ Auch sie hat bei den Funken angefangen. „Wir versuchen, unsere Eigengewächse zu Trainern heranzuziehen“, sagt Iris Eichler.

Wann wird gefeiert? Zwischen dem 25. und dem 27. Februar 2022 sollen die Festveranstaltungen zur 42. Session des FKK stattfinden. Das Motto ist: „Oben im Norden die Wikinger leben – beim FKK nach Ruhm und Ehre streben“. Abgesagt wurde trotz der aktuellen Entwicklungen der Corona-Situation bisher nichts. Noch hofft man, dass gefeiert werden kann. Aber: „Wenn 2Gplus ist, werden wir es nicht machen können, das wird keiner wollen“, sagt Vereinspräsident Ronny Schumacher.

Felicitas Mahr hat eine Trainerlizenz gemacht und Schulungen des Bundes Deutscher Karneval absolviert, bei dem der Faschingsklub Kühlungsborn Mitglied ist, absolviert. „Außerdem gibt es Tanztage, wo man sich Ideen holt“, sagt sie. Auch die Auswahl der Musik ist Sache der Trainer. „Es ist wichtig, dass die Trainer sich fortbilden“, sagt Iris Eichler. „Sie sind Vorbilder für die Truppe und das kann man nur, wenn man entsprechend geschult ist.“

Ein Jahr lang trainieren die Tänzer und Tänzerinnen für das neue Programm. Zwischendurch kommen zu den Turnieren aber auch noch Auftritte bei Festen in der Umgebung und dem Sommerspektakel in Kühlungsborn.

Akrobatik und Beweglichkeit stellen die Gardetänzerinnen bei ihren Vorführungen unter Beweis. Quelle: Rolf Barkhorn

Tanz von Kindesbeinen an

Um die 80 Mitglieder hat der Verein, die jüngsten, die Minigarde, sind gerade einmal vier Jahre alt. Mit 10 Jahren können sie dann zu den Funken wechseln, mit 15 zur Prinzengarde. „Sie ist das Aushängeschild eines jeden Vereins“, sagt Iris Eichler. Und der FKK schwimme in MV oben mit.

„Luft nach oben ist natürlich immer“, sagt Felicitas Mahr. Bei den Landesmeisterschaften 2019 landeten die Kühlungsborner im Medaillenspiegel auf Platz 3 von 9 teilnehmenden Vereinen – hinter Parchim und Rostock.

Großes verspricht man sich im Verein auch von zwei jungen Solisten. „Die sind wirklich gut. Deshalb werden wir da viel Arbeit reinstecken“, sagt Ronny Schumacher. Er ist der neue Präsident des Faschingsklubs und Nachfolger von Iris Eichler. Am 29. Oktober wurde der neue Elferrat bestätigt. Wegen des Coronavirus hatte sich die Zeremonie monatelang verzögert.

Neu im Elferrat sind Isabell Riedel als Ministeranwärterin für Werbung und Design, Ines May als Ministeranwärterin für Dekoration und Torsten Behnke als Ministeranwärter für das Grobe und Ganze. Iris Eichler ist nun Ministerin für Anträge und Formulare.

Die übrigen Mitglieder des Elferrates sind gleich geblieben. Außerdem gibt es einen neuen Vorstand. Neben Ronny Schumacher gehören ihm der stellvertretende Vorsitzende Raffael Kroll, Schriftführer Felicitas Mahr, Beisitzer Jessica Behnke und Schatzmeister Martin Krüger an.

Karneval ist auch harte Arbeit

Tanztrainerin Felicitas Mahr (v.l.), Klub-Präsident Ronny Schumacher und seine Vorgängerin Iris Eichler arbeiten mit ihren Vereinskollegen das ganze Jahr dafür, damit bei den Karnevalsfesten viele Besucher fröhlich feiern können. Quelle: Cora Meyer

Für Ronny Schumacher ist der Karneval generationenübergreifend. Er ist über seine Tochter Maja Pauline zum Verein gekommen. Sie tanzt inzwischen bei der Prinzengarde und trainiert die Funken.

„Als Kind war ich nicht so der Faschingsmensch“, sagt er. „Ich bin eher schüchtern.“ Doch dann sei er mal gefragt worden, ob er sich gemeinsam mit seiner Frau als Prinzenpaar zur Verfügung stellen würde. Ronny Schumacher sagte zu. Inzwischen tanzt er im Männerballett und arbeitet jede Woche etwa vier Stunden ehrenamtlich für den Verein. „Man rutscht so rein“, sagt er. „Und irgendwann gehört man ganz dem Verein.“

Der Elferrat übernimmt die Verteilung der Arbeit, die hinter den Festveranstaltungen steckt. Kostüme müssen genäht, Kulissen gebastelt und Sketche überarbeitet und einstudiert werden. „Karneval ist ganz viel ernste Tätigkeit“, sagt Iris Eichler. „Uns wird ja immer bösartig nachgesagt, das ist nur Spaß und Dallerei. Das ist aber nicht so.“

Am Ende steht in Kühlungsborn eine Vorstellung mit viel Tanz, Sketchen und wenig Büttenreden. „Das ist bei jedem Verein anders“, sagt Iris Eichler. Bei allen sei es aber eine Veranstaltung, die von Anfang bis Ende durchgeplant sei. „Das ist nicht nur Blödelei“, sagt Iris Eichler.

Von Cora Meyer