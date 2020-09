Kühlungsborn

Der Lockdown war ein Schock für die Tourismusindustrie. „Wir sind eiskalt erwischt worden“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in Kühlungsborn. Dennoch ist er verhalten optimistisch. „Die Besucherzahlen im Juli und August sind hervorragend“, sagt er. „Das war so mit Beginn der Krise nicht absehbar.“ Aber das Virus sei keinesfalls besiegt, nach wie vor gebe es in Deutschland Ausbrüche und Hotspots.

„Vorjahresergebnis nicht zu erzielen“

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Jahr für das Gastgewerbe in Kühlungsborn gut begonnen. „Im Januar und Februar lagen wir bei den Gästeankünften weit über dem Vorjahr.“ Dann kam Corona und die Zahlen gingen zurück. „Der April war gleich null“, sagt der TFK-Geschäftsführer. „Im Juni waren wir eigentlich wieder beim Vorjahresniveau.“ Nach Hinweisen aus den Hotelbetrieben seien die Buchungen von Oktober bis November gut bis sehr gut. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Steigerung verzeichnen werden“, sagt Ulrich Langer. „Das Vorjahresergebnis wird nicht zu erzielen sein, aber mit den Bedingungen, unter denen wir in das Tourismusjahr gestartet sind, denke ich, sind alle froh und dankbar, wenn es so zu Ende geht.“ Die spannende Zeit komme nach Ansicht des Geschäftsführers mit dem Herbst, wenn die Besucher nicht mehr ausweichen können. „Die Alternativen, wo der Gast im Außenbereich verweilen kann, werden weniger.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Kühlungsborn: Statt Großveranstaltungen – was 2021 im Ostseebad geplant ist

Weitere OZ+ Artikel

Viele kommen nach wie vor auch nur für einen Kurzbesuch nach Kühlungsborn. „Wir hatten an manchen Tagen bis zu 8000 Tagesgäste“, sagt Ulrich Langer. Auch mit dem Verbot der Einreise über die Grenzen der Bundesländer hinaus seien nicht weniger Urlauber im Ort gewesen. „Die Zahl derer, die über die Grenzen hinweg Kühlungsborn besuchen, halte ich eher für zu vernachlässigen.“ Da hätten andere Orte, die näher an der Grenze liegen – wie Boltenhagen oder Usedom in Richtung Polen sicher anderen Zustrom.

„Was uns freut, ist, dass durch die Urlauberströme, die zu uns gekommen sind, keine Ausbrüche stattgefunden haben. Dazu haben wir durch Vorsichtsmaßnahmen und Fürsorge alle beigetragen.“

Von Cora Meyer