Kühlungsborn

Alle Jahre wieder: „Ein Weihnachtsmarkt gehört einfach dazu zur Weihnachtszeit“, sagt Marko Kramer, deshalb sei er froh, dass der in Kühlungsborn stattfinden kann. Kerstin Busch mag den Weihnachtsmarkt vor allem wegen des Essens. Hier gebe es Sachen, die man sonst selten esse. Zum Beispiel Pilzpfanne oder Grünkohl. In Kühlungsborn hat sie sich als erstes Schokoäpfel gekauft. „Darauf hatte ich mich schon gefreut“, sagt sie. „Wir genießen es, so gut es geht. Es wird wohl das letzte Mal sein, dass wir das dürfen.“ Damit spielt sie auf eine drohende weitere Verschärfung der Corona-Regeln an.

Im Innenraum des Konzertgarten West gab es ein kleines Karussell für Kinder. Quelle: Cora Meyer

Besucher vorsichtig trotz 2G

Der Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn fand unter 2G-Bedingungen statt. „Trotzdem passt man auf“, sagt Cindy Peter. „Dadurch, dass die Zahlen so hoch sind, achte ich schon darauf.“ Mit Mann und Kind ist sie aus Rostock angereist. Der Weihnachtsmarkt dort wäre ihnen viel zu voll – allerdings auch schon vor Corona. Cindy Peter kann keinen Unterschied zum Kühlungsborner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr feststellen. Das sei keine Überraschung, die Menschen wünschten sich solche Veranstaltungen. „Man sehnt sich danach.“ Auch Karin Linde aus Kühlungsborn freut sich, dass der Markt stattfindet. „Ich finde es gut, dass so etwas gemacht wird, auch für die Kinder.“ Für sie gibt es in Kühlungsborn ein kleines Karussell. Und als am Nachmittag der Weihnachtsmann vorbeischaut, drängen sich die Kleinen dicht um den Bärtigen. Der verteilt Stifte und Malbücher und sieht in strahlende Kinderaugen.

Die Villa Baltic gehörte zu den Gebäuden in Kühlungsborn, die bei Einbruch der Dunkelheit kunstvoll illuminiert wurden. Quelle: Cora Meyer

Waffeln verkaufen für den Abiball

Erik Damen (v.l.), Genevieve Wesche, Joanna Never und Ornella Battista vom Schulzentrum Kühlungsborn verdienen Geld für ihren Abiball. Quelle: Cora Meyer

Karin Linde genießt vor allem die weihnachtliche Atmosphäre und die geschmückten Tannenbäume im Innenraum des Konzertgartens. Dort haben mehrere Verbände aus der Stadt ihre Stände aufgebaut. Unter anderem verkaufen hier der FSV Kühlungsborn, die Karnevalisten, die Obstarche Reddelich und der Inner-Wheel-Club Heiligendamm Speisen und Getränke. Mit dabei sind zum ersten Mal auch die Abiturienten des Schulzentrums Kühlungsborn. „Die Tourismuszentrale hat uns einen Stand gesponsort“, sagt Erik Damen. Dort verkaufen die Jungen und Mädchen aus der 12. Klasse im Schichtbetrieb Waffeln, Würstchen und Selbstgebackenes. „Wir wollen damit unseren Abiball finanzieren“, sagt Genevieve Wesche. Er soll im „Raben“ in Kröpelin stattfinden. Der Verkauf laufe gut. Ob sie angesichts der steigenden Corona-Zahlen Angst um die Veranstaltung haben? Die Schüler sind zuversichtlich. „Nur ein wenig“, sagt Joanna Never.

Der Weihnachtsmann kam pünktlich um 16 Uhr nach Kühlungsborn und wurde von kleinen Besuchern umlagert. Quelle: Cora Meyer

Die Waffeln kommen auf dem Weihnachtsmarkt gut an. „Die sind sehr gut“, sagt Cindy Peter. Sie hätte allerdings auch gern Mutzen gegessen. Die hat auch Kerstin Busch vermisst.

Für Kunsthandwerker weniger Arbeit

Gerald und Petra Jancke aus Lychen verkaufen Bernsteinschmuck. Sie sind auch regelmäßig bei den Kunsthandwerkermärkten im Konzertgarten dabei. Quelle: Cora Meyer

Petra und Gerald Jancke hingegen sind froh, dass sie überhaupt auf dem Markt sein dürfen. Sie verkaufen im Wandelgang Schmuck aus Bernstein. Rund um den Innenraum gibt es außerdem Keramik, Bekleidung, Papierwaren und Holzkunst zu kaufen. „Dadurch, dass es der einzige Markt ist, der stattfindet, ist es ganz angenehm. Wir kommen aus Brandenburg, da sind alle abgesagt, sagt Petra Jancke. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes trafen sich zahlreiche Kühlungsborner dort zum ersten gemeinsamen Adventssingen auf dem Weihnachtsmarkt. Angestimmt wurde natürlich auch „Alle Jahre wieder.“

