Bei winterlichen Temperaturen um die Null Grad steuert auch die Saison auf dem Campingpark in Kühlungsborn auf die Feiertage zu. Weihnachten auf dem Campingplatz? Das ist für Einige tatsächlich der perfekte Ort für das Fest. Die meisten Gäste werden am ersten und zweiten Weihnachtstag erwartet.

„Es ist klein, gemütlich und kuschelig“, sagt Edith Reisner, wie aus der Pistole geschossen. Für sie ist ihr Camper, der auf dem Kühlungsborner Campingpark steht, der perfekte Ort fürs Fest. In dem Vorzelt von Ehepaar Reisner sorgen eine Lichterkette, ein kleiner Baum, eine LED-Kerze und ein paar Sternchen für die weihnachtliche Stimmung.

Der Camper ist das zweite zu Hause

„Wir campen das ganze Jahr, ob nun Sommer oder Winter oder ob es regnet“, sagt Edith Reisner. „Es ist das draußen sein, das wir so schätzen“, ergänzt ihr Mann Horst Reisner. Doch die Dekoration zu Weihnachten gehöre schon dazu. Dieses Mal verbringen sie 14 Tage an der Ostsee, bevor es zurück in das heimische Treuenbrietzen im Kreis Potsdam-Mittelmark geht.

Die beiden verstehen, dass jemand, der kein Camper ist, es vielleicht nicht verstehen kann, die Feiertage auf dem Campingplatz zu verbringen. „Wir fühlen uns in dem Camper, obwohl wir eine wunderschöne Wohnung haben, pudelwohl. Das ist einfach so“, sagt die Rentnerin. Schon seit mehreren Jahren zieht es die zwei auf den Kühlungsborner Campingplatz.

Durch Corona sei es nicht so schön wie sonst. Aber es würden noch viel mehr Bekannte in den kommenden Tagen ankommen. „Wir treffen immer dieselben Leute hier. Und setzen uns dann zusammen und genießen die gemeinsame Zeit“, erzählt Edith Reisner.

Auch sonst sind die beiden Rentner viel mit dem Camper unterwegs. „Wir sind mindestens die Hälfte des Jahres auf Achse“, erzählt Horst Reisner. Viele Jahre seien sie immer an die Cote d’Azur nach Frankreich, aber durch Corona seien sie nun vermehrt in Deutschland unterwegs. In diesem Jahr sind sie schon das zweite Mal in Kühlungsborn. „Wir waren schon im September hier“, erzählt Horst Reisner. Wichtig, bei all den Plätzen, die sie sich aussuchen, sei immer die Nähe zum Wasser.

Das erste Mal im Winter an der Ostsee

Für Ramona Lieske sind es die ersten Feiertage auf dem Campingplatz. „Ich hatte Geburtstag und habe mir gewünscht, Weihnachten einmal anders zu verbringen“, erzählt sie. Sie wollte unbedingt mal die Ostsee im Winter erleben. Im Sommer sei das Ehepaar aus Lauchhammer im Kreis Senftenberg bei Cottbus schon öfter am Meer gewesen.

Ramona Lieske hat sich zum Geburtstag gewünscht, Weihnachten mit ihrem Mann Udo in Kühlungsborn auf dem Campingplatz zu verbringen, um mal etwas Neues auszuprobieren. Quelle: Lisa Walter

„Dem Weihnachtsstress entfliehen“, ruft ihr Mann Udo Lieske rüber, während er Wasser holt. Doch ein wenig dekoriert ist auch ihr Camper. Eine Lichterkette, ein leuchtender Bonsai und auch eine LED-Kerze schmücken den Innenraum des Wagens und sorgen für ein wenig Weihnachtsstimmung. Am Festtag wird es Kaninchenkeule geben, die haben sie noch tiefgefroren dabei.

Auch im Camper von Familie Kalkbrenner herrscht bereits Weihnachtsstimmung. Doch, sie werden den Campingplatz noch vor dem Fest verlassen. „Auch hier kann man es sich gemütlich machen. Wir haben die Lichterketten an und die Weihnachtsmusik läuft“, sagt Stefan Kalkbrenner.

Weihnachtsstimmung durch Zeit mit der Familie

Die Familie habe die gemeinsame Zeit vor dem Fest zum Auftanken genutzt und, um in die richtige Stimmung zu kommen. „Das Zusammensein mit der Familie bringt uns in die Weihnachtsstimmung“, ergänzt seine Frau Jenny Kalkbrenner. Sie entfliehen ein wenig dem Weihnachtsstress, bevor es zur Familie geht. Dort wird dann klassisch gefeiert samt Weihnachtsmann und Kartoffelsalat.

„Für Weihnachten auf dem Campingplatz wäre die Familie zu groß“, sagt Stefan Kalkbrenner. Schließlich wollen auch Oma, Opa, Tanten und Onkel mit den Kindern Piet (1) und Rosalie (4) feiern. „Und mit den Geschenken könnte es eng werden“, sagt Jenny Kalkbrenner. Seit einem Jahr hat die kleine Familie aus Lübstorf einen eigenen Camper, mit dem sie öfter durchs Land ziehen. Schon zwei Mal standen auch sie in diesem Jahr auf dem Campingplatz in Kühlungsborn. „Es ist nicht weit weg von zu Hause und ein schöner Platz“, sagt Stefan Kalkbrenner.

Stefan, Piet, Jenny und Rosalie (v.l.) Kalkbrenner stimmten sich auf dem Campingplatz auf das Fest ein. An Heiligabend geht es zur großen Familienfeier bei den Eltern samt Weihnachtsmann und Kartoffelsalat. Quelle: Lisa Walter

Raus aus den Weihnachtszwängen wollten auch Roland und Claudia Lerche aus Gelsenkirchen. „Wir haben Essen in Einmachgläser. Es gibt bei uns an der holländischen Grenze eine Fleischerei, die kochen Rouladen, Gulasch und alles Mögliche und verpacken das dann so“, erzählt Roland Lerche. Ansonsten werden sie die Feiertage vor allem mit Spaziergängen verbringen.

Claudia und Roland Lerche aus Gelsenkirchen wollen dem Weihnachtstrubel entgehen. Sie verbringen die Feiertage mit vielen Spaziergängen. Quelle: Lisa Walter

„Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Glühwein, den wir trinken können“, sagt Claudia Lerche.

Auch in ihrem Camper tauchen weihnachtliche Dekorationen auf. „Eine Lichterkette, ein Stern und einen Wichtel haben wir auch“, zeigt Claudia Lerche vor. Doch wirkliche Weihnachtsfans seien die beiden eigentlich nicht.

Von Lisa Walter