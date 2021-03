Kühlungsborn: So wollen Parteien mit Bürgern im Gespräch bleiben

Kühlungsborn

„Wir müssen wieder in den Dialog kommen“, sagt Christoph Zocher vom Kühlungsborner CDU-Stadtverband. Deshalb plant der Verband sein erstes „Stadtgespräch 2.0“ in Form einer Videokonferenz. Es soll am Sonntag, dem 21. März, von 17 bis 18 Uhr stattfinden.

Normalerweise veranstalte die Kühlungsborner CDU einmal im Quartal ein Gespräch im Hotel Aquamarin, sagt Christoph Zocher. Aber wegen des Corona-Virus sei das gerade nicht möglich. Man wolle jedoch auch in diesen Zeiten mit den Einwohnern der Stadt Kühlungsborn und Umgebung im Gespräch bleiben. „Die Bürger haben garantiert Bedarf.“ Wie die Beteiligung an der Videokonferenz sein wird, kann der Christdemokrat schwer abschätzen, er hofft aber auf rege Teilnahme. „Wir haben extra einen Sonntag gewählt, damit relativ viele zu Hause sind.“ Ein vorgegebenes Thema gibt es nicht.

Im Rahmen der Konferenz stehen Stadtvertreter und Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Rede und Antwort zu wichtigen Themen der Stadt. Die Bürger haben die Möglichkeit, ihre Fragen und Gedanken dazu zu äußern. Sie haben die Möglichkeit, sich entweder in Bild und Ton dazuzuschalten oder eine Chatfunktion zu nutzen, in der sie nur Textnachrichten schreiben. Interessierte können sich auf der Homepage www.cdu-kuehlungsborn.info registrieren. Im Anschluss erhalten sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Darin wird auch das weitere Vorgehen erklärt.

Kühlungsborner Liste tagte bereits per Videokonferenz

Einen Schritt weiter ist die Kühlungsborner Liste (KL). Sie hat gerade ihre erste Fraktionssitzung als Videokonferenz abgehalten. „Technisch hat das super geklappt“, sagt Anne-Kathleen Jacob, die Fraktionsvorsitzende. Die KL hatte sich für die Konferenzsoftware Teams entschieden. Bürger konnten sich im Vorfeld für eine Teilnahme anmelden. Das habe allerdings nur eine Person getan, sagt Anne-Kathleen Jacob. Mit der sei jedoch ein sehr direkter Austausch möglich gewesen. „Fast noch besser, als wenn man mit großem Abstand im selben Raum gesessen hätte.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fraktion will auch künftig Videokonferenzen abhalten. Bei einigen sollen auch die Bürger die Möglichkeit haben, sich Themen zu wünschen. Die Motivation der Kühlungsborner Liste ist in dieser Sache ähnlich wie die der CDU: „Wir wollen ein offenes Ohr sein“, sagt Anne-Kathleen Jacob.

Von Cora Meyer