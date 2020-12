Kühlungsborn

Sie hatten schon Auftritte beim Dorfrock in Schmadebeck, auf dem Markt in Kröpelin oder in der Nikolaikirche in Rostock: das Schulorchester des Schulzentrums Kühlungsborn. Die Schule fördert den musikalischen Nachwuchs in besonderer Form.

Ab der fünften Klasse kann jedes Kind zusammen mit seinen Eltern entscheiden, ob es ein Blasinstrument lernen möchte. Ab der 7. Klasse gibt es das Vororchester, ab der 9. dann das große. Damit die Teilnahme der Kinder nicht vom Einkommen der Eltern abhängig ist, setzt sich der Schulförderverein für das Orchester ein.

Anzeige

„Der Förderverein unterstützt jedes Jahr ein bis zwei Familien. Keinem Kind darf es aus finanziellen Gründen verwehrt bleiben, an der Bläserklasse teilzunehmen“, sagt Schulleiterin und Vereinsmitglied Ute Schmidt.

Der Verein kümmert sich auch darum, dass ausreichend Instrumente da sind. Derzeit wird eine Tuba benötigt. Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt dafür in diesem Jahr Spenden. Zweites Projekt des Vereins ist derzeit das Fotolabor am Schulzentrum.

70 Kinder in den Orchestern der Schule

„Es ist toll, dass es den Schulverein gibt“, sagt Schulsprecherin Lili Berlin. Seit 1992 engagiert sich dieser für die Belange der Schüler. „Die Stadt tut alles für uns“, sagt Schmidt. „Dennoch gibt es Wünsche der Schüler, die nicht in den Haushalt passen. Da greift der Förderverein ein.“

Das Blasorchester des Schulzentrums Kühlungsborn beim Dorfrock in Schmadebeck 2018. Quelle: Anja Levien

Ganz viel Unterstützung habe so das Blasorchester von Musiklehrer Christian Paplowski erhalten, in dem 40 Kinder spielen. 30 Schüler sind im Vororchester. „Die Kinder in den Bläserklassen von Klasse fünf bis acht haben mehr Unterricht und haben eine Ausbildung, die Kindern hilft: Sie lernen ein Instrument und treten in der Gruppe auf.“

Lesen Sie auch: Das sind die Bläserklassen von Kühlungsborn

Das Schöne sei das Gemeinschaftsgefühl im Klassenverband, sagt Vereinsmitglied Ines Brünnich. „Meine Tochter hat ab der fünften Klasse Klarinette gespielt. Ich fand es toll, dass sie die Gemeinschaft hatte und zu Hause gespielt hat.“ Bis zur achten Klasse wird das Instrument von der Schule gestellt.

Verein fördert Vorträge

„Der Verein engagiert sich dafür, einzelne Kinder in der Entwicklung zu fördern und zu fordern und unterstützt das große Engagement der Schule“, begründet Ines Brünnich ihre Mitgliedschaft. So wurden für das neue Beachtennisangebot 2019 Schläger und Bälle gekauft. Immer wieder werden auch Vorträge und Präsentationen unterstützt.

So haben im Oktober anlässlich 30 Jahre Mauerfall Zeitzeugen über ihre Flucht gesprochen. „Die Leute haben uns was erklärt, was viele noch nicht wussten, weil wir damals nicht gelebt haben“, sagt Lili Berlin. „Das war sehr interessant.“

Das Spendenkonto Das Spendenkonto stellt die Ostseesparkasse Rostock kostenfrei zur Verfügung. Da die Ostsee-Zeitung kein Spendenkonto eröffnen kann, hat der Buchenbergschulverein das übernommen. Die Spendensumme wird durch alle sieben Vereine geteilt. Empfänger: Buchenberg Schulverein e.V. IBAN: DE30 1305 0000 0202 0555 66 BIC: NOLADE21ROS Die Spendernamen werden veröffentlicht. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt das bitte im Verwendungszweck.

Ein weiteres Projekt ist das Fotolabor am Schulzentrum. „Die Fotografie ist im Verständnis der meisten Menschen in der heutigen Zeit nur noch als digitaler schneller Gebrauchsgegenstand ein Begriff. Dass die Fotografie in ihrer Entstehung als erstes ein technisches Wunderwerk war und ihre Geschichte als Kunst benutzt wurde, soll an unserer Schule als Grundlage für die Fotografie vermittelt werden“, sagt Kunstlehrerin Christin Paplowski.

„Um ein qualitativ gut ausgestattetes Fotolabor mit Schülerinnen und Schülern nutzen zu können, würden wir uns über die Neuanschaffung von Vergrößerern, Objektiven, Trockner, Gradationsfiltern und diversem Entwicklungsmaterial sehr freuen.“

Die Schüler lernten die Fotografie in ihrer analogen Form, um so auch den Umgang mit der Digitalen Fotografie sensibler und vernünftiger zu betreiben. „Dadurch erfahren die Schülerinnen und Schüler die Besonderheit der Einmaligkeit eines analogen, selbst entwickelten Fotos.“

Spendenaktion für sieben Schulvereine

Schulsprecherin Lili Berlin ist sich sicher, dass die Schüler viel Spaß im Fotolabor hätten. „Viele haben jetzt schon Spaß an der Fotografie und machen viel mit dem Handy.“ Amely Haefke hat sich im Wahlpflichtfach Kunst bereits mit Fotografie beschäftigt und würde sich über mehr Möglichkeiten für die analoge Fotografie freuen.

Der Schulverein in Kühlungsborn ist einer von sieben Vereinen, für den die OSTSEE-ZEITUNG mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spenden sammelt. Die Vereine fördern die Kinder durch Anschaffungen von Materialien und Spielgeräten, sie ermöglichen Abwechslung im Schulalltag und dass jedes Kind teilhaben kann. Bitte unterstützen Sie dieses Engagement. Jede Spende zählt.

Von Anja Levien