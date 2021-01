Kühlungsborn: Spielplatz am Baltic Park soll beleuchtet werden

Kühlungsborn

Nachdem kürzlich mit der Rotwildgruppe im Baltic Park und dem Anker im Hafen die ersten Elemente der Winterbeleuchtung aufgebaut wurden, arbeitet die Stadt Kühlungsborn daran, noch in diesem Winter den Baltic-Spielplatz zu beleuchten. Das teilten die Stadtvertreter in einem gemeinsam verfassten offenen Brief zum Jahresende mit. Dabei geht es nicht um Laternen, sondern eher um indirektes Licht an den Spielgeräten. Auf diese Weise sollen sie auch nach 16 Uhr noch nutzbar sein.

In dem Brief zogen die Stadtvertreter auch Bilanz für das Jahr 2020. Für 160 000 Euro seien beispielsweise die beiden Schulen in Trägerschaft der Stadt mit Laptops und Tablets ausgestattet worden. Zudem sei mit der Erarbeitung einer integrierten Stadtentwicklungsplanung begonnen worden, welche die Entwicklung Kühlungsborns für die nächsten 15 bis 20 Jahre bestimmen solle. Dazu hatten sich verschiedene Arbeitsgruppen gebildet.

Die Stadtvertretung habe den Bau einer neuen Schwimmhalle, die Neugestaltung der Seebrücke, die Umsetzung des Verkehrskonzepts und die Erarbeitung eines städtebaulichen Konzeptes für den Ortsteil West mit der Villa Baltic auf den Weg gebracht, resümierten die Mitglieder. „Im kommenden Jahr werden wir an diesen und vielen anderen Themen zielstrebig weiterarbeiten.“ Bürgermeister Rüdiger Kozian und Bürgervorsteher Uwe Ziesig nennen in einem gesonderten gemeinsamen Schreiben an die Bürger darüber hinaus die Regenwasserschutzkonzepte, den Breitbandausbau sowie Sportplatz- und Schulausbau als Projekte, die in der Planung beziehungsweise Umsetzung seien.

Anregungen der Bürger gefragt

Auf der Agenda für das kommende Jahr stehen unter anderem der Bau eines Bürgerhauses, die Umsetzung des Strandnutzungskonzepts und die Verbesserung des Nahverkehrs. Die Stadtvertreter haben sich auf eine Prioritätenliste verständigt, die im Januar mit dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung gemeinsam beraten und dann veröffentlicht werden soll. Die Stadtvertreter rufen auch die Bürger dazu auf, sich mit Ideen und Anregungen an sie zu wenden.

Wegen der Corona-Pandemie mussten sich auch die Kühlungsborner auf Auflagen und Regelungen einstellen. „Aus diesem Grund danken wir Ihnen für Ihr Verständnis bezüglich dieser einschneidenden Maßnahmen“, schreiben Bürgermeister und Bürgervorsteher.

Von Cora Meyer