Kühlungsborn: Sportplatz Ost bekommt 622 000 Euro Fördermittel

Kühlungsborn

Eine gute Nachricht für den Sport in Kühlungsborn: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat für die Sanierung des Sportplatzes Ost 622 350 Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ freigegeben. Damit trägt der Bund bis zu 45 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von knapp 1, 4 Millionen Euro. Darüber informierte der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge. „Ich freue mich riesig darüber, dass das geklappt hat! Der Sportplatz muss dringend instand gesetzt werden. Mit den Geldern, die heute freigegeben wurden, können die notwendigen Baumaßnahmen am Platz begonnen werden. Das kommt den vielen Aktiven und den Trainerinnen und Trainern zugute, die hier Sport treiben und diese Sportstätte so lebendig machen.“

Freude beim FSV Kühlungsborn

Einer davon ist Philipp Reimer, stellvertretender Vorsitzender des FSV Kühlungsborn. „Wir freuen uns sehr“, sagt er. „Schön, dass der Verein die Rückendeckung der Stadtvertretung und der Verwaltung bekommt, die sich für die Fördermittel eingesetzt haben.“

Auch die Landtagsabgeordnete für Kühlungsborn Stefanie Drese (SPD) äußert sich begeistert: „Über die Bundesförderung für den Sportplatz in Kühlungsborn Ost freue ich mich sehr.“ Die Sportlerinnen und Sportler würden damit optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen vorfinden.

Sitzplätze und Flutlicht benötigt

„Demnächst werden wir uns mit der Stadt zusammensetzen, um ein zukunftsorientiertes Umsetzungskonzept zu erstellen, das auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nimmt,“ sagt Philipp Reimer. „Damit es so wird, wie wir es brauchen.“

So will der Verein den Zuschauern beispielsweise vernünftige Sitzmöglichkeiten mit Überdachung bieten. „Das was da steht, haben die Mitglieder in eigenständiger Arbeit errichtet“, sagt der stellvertretende FSV-Vorsitzende. „Das ist aller Ehren wert.“ Aber erneuert und instand gehalten werden müsse immer etwas. „Zudem hoffen wir, dass der Sportplatz widerstandsfähiger wird.“ Er ist derzeit nicht ganzjährig bespielbar, weil das Wasser nicht ordentlich abläuft. Deshalb kann man ihn oft nur von April bis Oktober nutzen. Außerdem wird eine Flutlichtanlage benötigt, damit in Ost auch abends noch gespielt und trainiert werden kann. Auch Parkplätze fehlen zum Beispiel in der bisherigen Planung komplett. Bisher habe man 30 bis 40 Autos am Rande der Anlage abstellen können. Doch dort ist in einem vorläufigen Konzept nun eine Laufbahn vorgesehen. „Wenn die da hinkäme, fiele das alles weg, müsste man noch mal gucken“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Er hofft, dass die Arbeiten am Sportplatz in Ost bald beginnen können. „Wir müssen gucken, wie wir das wegen Corona umsetzen können.“

Von Cora Meyer