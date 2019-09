Kühlungsborn: Stadt plant Ausbau der Seebrücke

Kühlungsborn

Die Seebrücke in Kühlungsborn soll ertüchtigt und ausgebaut werden. Dafür bekommt die Stadt jetzt Vorschläge, informiert Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) auf der Einwohnerversammlung am Montagabend. Denn anders als ein Neubau, der seit 2007 für Kühlungsborn West angestrebt wird, werde ein Ausbau der vorhandenen Brücke gefördert. Das habe die Stadt geprüft.

„Sie soll verlängert werden“, sagt Kozian in Hinblick auf den Bäderverkehr. Unter anderem legt hier die MS Baltica an. Und: „Wir müssen mit unseren touristischen Mitbewerbern mithalten können.“ Mit Themenbereichen könne die Brücke aufgewertet werden und hätte eine breit gefächertere Nutzung.

Eine Seebrücke für den Ortsteil West ist damit noch nicht vom Tisch. Es gibt einen Grundsatzbeschluss der Stadtvertreter für den Bau sowie einen Auftrag an die Stadt, einen Ideenwettbewerb vorzubereiten. „Das stimmt, das werden wir weiter bearbeiten.“ Dennoch, sagt Bürgermeister Kozian, „werden wir das machen, was möglich ist. Gewünscht ist, die erste Seebrücke auszubauen. Wir werden sie so herstellen, dass wir mehr als konkurrenzfähig sind.“

Von Anja Levien