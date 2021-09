Kühlungsborn

Was ist gut? Was kann besser werden? In den vergangenen Wochen haben viele Kühlungsborner Vorschläge und Anregungen eingereicht, die in die integrierte Stadtentwicklungskonzeption einfließen sollten. Auf dieser Grundlage soll es am Dienstag, den 14. September, eine Bürgerkonferenz geben. „Wir wollen mit Ihnen gemeinsam auf Basis Ihrer Hinweise und der Analyse die Handlungsfelder rückkoppeln und ein Zielsystem erarbeiten“, heißt es in der Einladung der Verwaltung an die Bürger und Bürgerinnen.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Aula des Schulzentrum Kühlungsborn in der Neuen Reihe 73 a. Einlass ist ab 18 Uhr – mit gültigem Schnelltest oder für vollständig geimpfte oder von einem Corona-Infekt genesene Personen.

Jugendliche markierten Problemorte

Zuletzt waren Kinder und Jugendliche aufgerufen, sich an einer Fotorallye zu beteiligen. Sie konnten Lieblings- oder Problemorte fotografieren und mit einem Symbol auf einer Kühlungsbornkarte im Internet markieren. Die jungen Menschen halten sich gern auf dem Baltic-Platz auf, weil sie hier Freunde treffen können. Geschätzt werden aber auch der Lindenpark, der Blocksberg und der Strand. Dort wiederum wird aber auch kritisiert, dass er im Sommer sehr voll ist. Bemängelt wurde unter anderem, dass es zu wenige Schwimmkurse für Kinder gibt. Auch der Parkplatz an der Grundschule sei im Sommer oft überfüllt und für die Kinder, die abgeholt werden, gefährlich. Auch Kinder, die mit dem Fahrrad kommen, müssten sich zwischen Autokolonnen hindurchschlängeln.

Stadt beauftragte Planungsbüro

Gelegenheit, ihre Hinweise und Gedanken zur Entwicklung Kühlungsborns mitzuteilen, hatten die Bürger auch schon bei einer Auftaktveranstaltung im Schulzentrum oder auf dem Wochenmarkt.

Die Stadtvertreter haben im vergangenen Jahr beschlossen, eine Zielvorstellung zu erarbeiten, um die mittel- bis langfristige Entwicklung des Ostseebades zu sichern und auf die Bedürfnisse der Bürger auszurichten. Die Stadt hat das Berliner Planungsbüro Raumplaner mit der Erstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) beauftragt. Im Juni hatte es erste Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert. Zudem wurde eine Lenkungsgruppe mit Akteuren aus dem Ort gebildet.

Die Stadt und das Planungsbüro informieren auf der Internetseite https://isek.stadt-kuehlungsborn.de/ regelmäßig über den Stand der Dinge.

Von Cora Meyer