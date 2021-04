Kühlungsborn

Einmal neu: Die Stadt Kühlungsborn stellt den Bebauungsplan für die Ostseeallee neu auf. Dazu wurde das gesamte Gebiet neu vermessen. Für einige Anwohner könnte sich das nachteilig auswirken: „Wer denkt, er hat ein großes Baufeld im Garten oder noch Platz, um eine Terrasse anzubauen, der hat das plötzlich nicht mehr“, sagt Stadtvertreter Lars Zacher (CDU), der als Geschäftsführer der Fahrradvermietung Drahtesel ebenfalls von der Änderung betroffen ist.

Die Stadt hatte sich nicht ganz freiwillig zur Neuaufstellung entschieden: Die bisherig gültige Fassung des B-Plans war vom Oberverwaltungsgericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgehoben worden. Ein Hotelier hatte 2015 gegen die Vorgaben geklagt und Recht bekommen. Diese Details kann man nicht festlegen. Dazu erklärte Stadtplaner Lars Fricke auf der Stadtvertretersitzung: „Man kann nur regeln, was das Baugesetzbuch vorgibt.“

Nicht alle Details, etwa wie viele Quadratmeter Wellnessbereich geschaffen werden müssten, könne man im Bebauungsplan festlegen. Ein weiterer Grund, warum der B-Plan aufgehoben wurde, war, dass die Stadt immer auf persönliche Wünsche reagiert habe. „Daraufhin sagte das Gericht, dann sei das städtebauliche Konzept irgendwann hinfällig“, sagte Lars Fricke.

Jetzt seien keine wesentlichen Veränderungen mehr möglich, lediglich kleinteilige Ergänzungen. „Das Bild soll bleiben, wie es heute ist“, sagte Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Die Stellung und die Unterschiedlichkeit der Gebäude solle erhalten bleiben.

Hotels sollen erhalten bleiben

Der neue Plan verfolgt aber noch ein weiteres Ziel: Es soll verhindern, dass immer mehr Hotels in Aparthotels oder Ferienwohnungen umgewandelt werden. Das ist in dem Entwurf untersagt. „Die Zahl der Hotels und Pensionen in Kühlungsborn hat von 2008 bis 2019 von 60 auf 49 abgenommen. Des Weiteren ist der Stadt bekannt, dass weitere Standorte gefährdet sind“, heißt es darin. Für die Eigentümer lohne es sich oft finanziell, Appartements oder Ferienwohnungen zu bilden und zu vermieten oder zu verkaufen. Das hatte auch der Hotelier Christian Mothes bestätigt. Weil sich kleine Hotels nicht rechnen würden, hätten viele im Ort bereits in Aparthotels umgewandelt werden müssen. Das ist allerdings nicht im Interesse der Stadt.

Das zunehmende Schwinden von Hotels war mit ein Grund, sich für den Bau eines neuen großen Beherbergungsbetriebs am Bootshafen auszusprechen. Auch hier war die Vorgabe der Stadtvertreter gewesen, dass es öffentlich zugängliche Bereiche geben muss. Die Investoren planen unter anderem ein Spa. Auch ein Indoorspielplatz und eine Kletterhalle seien denkbar. Gastronomie und kleine Geschäfte könnten in Form einer Markthalle integriert werden.

„Hotels stellen eine wichtige Infrastruktureinrichtung für das Ostseebad dar. Sie bieten Service, touristische Einrichtungen sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze“, schreibt der Stadtplaner Lars Fricke in dem Entwurf für den neuen Bebauungsplan für die Ostseeallee. In vielen Häusern gebe es Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Restaurants und Bars, die auch öffentlich zugänglich seien und die Betreiber organisierten Veranstaltungen. „Dies alles ist in Ferienwohnungsanlagen oder Aparthotels nicht gegeben.“

Hotels prägten also mit ihrer Infrastruktur und ihrem Betrieb die Tourismusorte, während die Ferienwohnanlagen den Bewohnern vorbehalten bleiben. In diese Kategorie fielen oftmals auch Aparthotels: Sie böten selten den umfassenden und arbeitskräfteintensiven Service eines Hotels, sondern würden eher wie eine Ferienwohnanlage betrieben, bei der der Service eine stark untergeordnete Rolle spielt und nur auf frühzeitige Bestellung überhaupt zur Verfügung steht.

Auch Zweitwohnungen unzulässig

Der Entwurf des Bebauungsplans erklärt auch die Umwandlung von Hotels in Pensionen, Boardinghouses, Dauer- oder Zweitwohnungen als unzulässig. Er wird nun zunächst öffentlich ausgelegt. Die Einwohner der Stadt sowie Träger öffentlicher Belange – dazu gehören unter anderem Umweltschutzverbände – können sich dann dazu äußern.

Von Cora Meyer