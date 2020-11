Kühlungsborn

Eine moderne Sportanlage soll in Kühlungsborn Ost entstehen. Die Stadt will den Sportplatz umfassend sanieren. „Wir wollen den Platz wieder für verschiedene Nutzungen freigeben“, sagt Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Derzeit nutzt ihn die 1. Herrenmannschaft des FSV Kühlungsborn. Fußball wird nach Angaben von Peggy Westphal auch in Zukunft die Hauptnutzung des Sportplatzes in Ost sein. Aber nicht die einzige. Deshalb soll die 4x400-Meter-Laufbahn für Sprint und Hürdenlauf wiederhergestellt werden. Zudem wird es Anlagen für Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen geben.

Aber nicht nur Sportler sollen von dem Umbau profitieren, sondern auch Zuschauer. „Wir stellen die Tribüne wieder her und überdachen sie“, sagt Peggy Westphal. Es entstünden Sitzplätze für Gäste und Sportler. „Wir wollen den kompletten Bereich einmal sanieren. Ein Teil der vorhandenen Terrasse muss zurückgebaut werden.“

Anzeige

Insgesamt würde die Sanierung etwa 1,4 Millionen Euro kosten. Das kann die Stadt nicht alleine stemmen. „Wir haben einen Aufruf bekommen für ein Förderprogramm für Sportanlagen, Kinder- und Jugendeinrichtungen“, sagt Peggy Westphal. Das Ostseebad hofft nun, dass ihm daraus ein Teil der finanziellen Last abgenommen werden kann.

„Platz wäre Mehrwert für den Ort“

Die Stadtvertreter stimmten für das Vorhaben. „Das ist in unserem Sinne“, sagte Lars Zacher ( CDU). „Gerade in der heutigen Zeit sollte man in etwas investieren, das es den Menschen ermöglicht, sich an der frischen Luft zu bewegen.“ Er kritisierte jedoch, dass die Sportanlagen der Stadt für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich seien. „Es kann nicht sein, dass sie immer eingezäunt sind. So könnten vor allem Kinder außerhalb von Vereinen keinen Sport machen.“ Uwe Ziesig glaubt, dass viele Jugendliche im Moment nach Bad Doberan fahren, um Leichtathletik zu betreiben. „Die könnten wir so wieder für Kühlungsborn gewinnen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Der Platz wäre ein erheblicher Mehrwert, auch in absolut toller Lage“, sagt Philipp Reimer, stellvertretender Vorsitzender des FSV Kühlungsborn. „Wir profitieren davon, dass es eine hochwertige Sportanlage gibt mit vernünftiger Überdachung“, sagt er. „Was uns wichtig ist, ist, dass die Rasenfläche erneuert wird. Das Problem ist, dass sie nicht ganzjährig bespielbar ist, weil das Wasser nicht ordentlich abläuft.“

Bislang könne man ihn oft nur von April bis Oktober nutzen, dann werde er schon wieder gesperrt. Eine ganzjährige Nutzung sei bei einem Rasenplatz allerdings nicht so einfach. „In West haben wir Kunstrasenplatz, da kann man auch bei Schnee drauf spielen“, sagt Philipp Reimer. Richtiger Rasen sei normalerweise für Fußballer besser zu spielen, aber auch größerer Pflege bedürftig. „Deshalb ist es wichtig, dass sich jemand darum kümmert und ein Auge darauf hat.“

Parkplätze und Entwässerung nötig

Die bisherigen Pläne sind zunächst nur vorläufig. „Wenn der Förderantrag durch ist, werden wir uns mit der Stadt zusammensetzen“, sagt Philipp Reimer, „und schauen, ob das funktionell ist oder man noch etwas umgestalten muss.“ Einiges sei ihnen auch schon aufgefallen. So werde beispielsweise eine Flutlichtanlage benötigt. „Im Moment ist der Trainingsbetrieb eingeschränkt, weil es keine ausreichende Beleuchtung gibt.“

Auch Parkplätze fehlen zum Beispiel in der bisherigen Planung komplett. Bisher habe man 30 bis 40 Autos am Rande der Anlage abstellen können. „Wenn da die Laufbahn hinkäme, fiele das alles weg, müsste man noch mal gucken“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende. „Es wäre sinnvoll, wenn man eine vernünftige Drainage einzieht, damit Wasser besser abzieht.“ Bisher habe der Platz zwischenzeitlich immer wieder gesperrt werden müssen, weil er überflutet war. Nach Angaben von Peggy Westphal sei bereits geplant, die vorliegenden Wasserleitungen zu untersuchen.

Lösung für alle Sportler gesucht

Wenn der Sportplatz in Ost saniert ist, könnte sich der FSV nach Angaben von Philipp Reimer gut vorstellen, ihn häufiger zu nutzen. Bisher finden 80 Prozent des Trainingsbetriebs in Kühlungsborn West statt. „In Ost spielt nur unsere 1. Männermannschaft seit eh und je, weil der Platz es anders nicht hergibt“, sagt er. „Wenn er widerstandsfähiger ist, kann man sich Gedanken machen, dort auch Kinderspiele auszutragen und auch andere Mannschaften trainieren zu lassen.“

Lesen Sie auch:

Vor einiger Zeit war der Neubau eines Stadions im B-Plan-Gebiet 25 am Grünen Weg geplant. Die Stadtvertreter hatten sich jedoch dagegen ausgesprochen, wollten stattdessen den Sportplatz in Ost erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt etwas passiert“, sagt Philipp Reimer. „Es macht Sinn, eine vollumfassende Lösung zu finden, von der nicht nur Fußballer etwas haben, sondern auch andere Sportler im Ort.“

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer