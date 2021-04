Kühlungsborn: Stadtvertreter beraten über Baltic Park

Kühlungsborn

Die Sanierung der Villa Baltic rückt näher. Während der Investor derzeit unterschiedliche Nutzungskonzepte prüft, beschäftigen sich die Stadtvertreter in ihrer kommenden Sitzung mit dem Bebauungsplan für den Baltic Park, der geändert werden muss. Ein weiteres Thema bei der Zusammenkunft am Donnerstag, dem 15. April, werden die Bebauungspläne für die Ostseeallee und den Teilbereich West sein. Auch hier sind Änderungen vorgesehen. Die Entwürfe werden öffentlich ausgelegt, sobald sie beschlossen wurden.

Zudem haben mehrere Fraktionen Beschlussvorlagen eingereicht, über die die Stadtvertreter beraten. Peter Kempe (AfD) wünscht sich ein Informationsblatt für den Ort. Die Grünen stellen in Zusammenarbeit mit Stefan Sorge (CDU) den Kühlungsborner Wochenmarkt in den Fokus des Gremiums. Sie wollen die Marktordnung ändern, um den Markt qualitativ hochwertiger zu gestalten und für Einwohner und Gäste attraktiver zu machen. Es geht um die Anordnung der Wagen und die Händler, die dort stehen dürfen. Auch ein Rad- und Wanderweg am Kägsdorfer Landweg steht auf der Tagesordnung.

Zu Beginn der Sitzung wird Bürgermeister Rüdiger Kozian über aktuelle Entwicklungen im Ort berichten und zum Abschluss des öffentlichen Teils einen Überblick über den aktuellen Stand zum Vorhaben des Baus einer neuen Schwimmhalle geben. Sie soll am Grünen Weg entstehen, wo die Stadt derzeit das Corona-Testzentrum errichtet hat. Einwohner haben außerdem – wie in der Stadtvertretersitzung üblich – die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums in der Neuen Reihe 73a. Beim Betreten des Gebäudes und am Platz müssen die Besucher eine geeignete Mund-/Nasenbedeckung tragen.

Von Cora Meyer