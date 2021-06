Kühlungsborn

Jetzt sollten die Kühlungsborner Bürger das Wort haben: Die Grünen und Stefan Sorge wünschen sich für sie mehr Mitspracherecht für die Verwendung des Grundstücks neben der Villa Baltic. Hier stand einst die Meerwasserschwimmhalle.

Nun plant Investor Jan Aschenbeck, der die Villa Baltic gekauft hat, dort ein Hotel. Die historische Villa will er erhalten, sanieren und öffentlich zugänglich machen. Darüber gibt es einen Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung.

„Bürger müssen Hintergründe kennen“

Doch Uwe Wiek (Grüne) bezweifelt, ob das wirklich der Wunsch der Kühlungsborner ist. Viele hätten gar keinen Bezug zur Villa. Deshalb wünscht sich seine Fraktion ein Bürgerreferendum parallel zur Bundestagswahl. „Das Bürgerreferendum würde uns als Stadtvertreter die Sicherheit geben, welche Lösungen die Einwohner von Kühlungsborn mehrheitlich bevorzugen und für Transparenz sorgen.“ Annelie Schmidt (UWG) sagte, das sei zu kurzfristig. „Wir als UWG kämpfen zwar seit Jahren gegen mehr Betten und das Zubauen des Ortes“, sagte sie. „Aber wenn man einen Bürgerentscheid machen will, muss man die Bürger vorher informieren und auf einen bestimmten Stand bringen. Es geht um Hintergründe und darum, wie wir das Beste für unsere Stadt rausholen können.“ Wie die meisten anderen Stadtvertreter stimmte sie deshalb gegen das Referendum. Frank Langguth (Linke) verwies auf das Bebauungsplanverfahren für das Grundstück, das demnächst beginnen wird. „Das wird mindestens ein bis anderthalb Jahre dauern. Im Rahmen dessen werden auch Bürger beteiligt und Träger öffentlicher Belange.“ Wolfgang Kraatz (SPD) pflichtete Uwe Wiek allerdings in einem Punkt bei: „Ich gebe recht, dass es Zeit ist, dass wir die Öffentlichkeit stärker mit ins Boot holen.“

Kritik an nichtöffentlichen Diskussionen

Ein Kritikpunkt von Uwe Wiek ist, dass die bisherigen Diskussionen zu dem Projekt in nichtöffentlichen Sitzungen stattfanden. „Es gab Arbeitsgruppen, jede politische Gruppe konnte Vertreter entsenden“, sagte Bürgermeister Rüdiger Kozian. Er verwies darauf, dass Investor Jan Aschenbeck im Anschluss die Ergebnisse in Filmen transparent gemacht habe, die er auf seiner Internetseite veröffentlicht und über die sozialen Medien verbreitet hätte. Diese Filme, kritisierte Stefan Sorge, seien lediglich Werbung für potenzielle Investoren und keine Bürgerinformation. „Die Bürger sollten entscheiden können, ob wir da ein Hotel brauchen.“ Uwe Wiek sieht auch die Stadtverwaltung selbst in der Pflicht, die Kühlungsborner über den Stand der Dinge bei der Villa Baltic zu unterrichten – etwa in Form einer Bürgerversammlung. Dazu gebe es bisher jedoch keine konkreten Pläne, sagte Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Bei einer Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG im Mai 2021 zeigte sich, wie umstritten das Thema ist. Von 949 Teilnehmern stimmten 523 und damit 55,1 Prozent für einen Hotelneubau, um die Villa Baltic zu retten. 41,6 Prozent stimmten dagegen. 3,3 Prozent wissen es nicht.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Investor plant Informationsveranstaltung

„Fundierte Informationen sind wichtig, um die komplexen Themeninhalte im Sanierungssprozess der Villa Baltic verstehen zu können“, sagt Projektentwickler Jan Aschenbeck. „Von Anfang an, haben wir uns daher für eine sehr transparente Arbeitsweise entschieden. Schritt für Schritt haben wir die Öffentlichkeit auf diesem Weg mitgenommen und regelmäßig über den Entwicklungsstand informiert. So möchten wir auch in Zukunft weiter machen.“ Dank des positivem Pandemie-Verlaufes könne man nun mit der Organisation einer öffentlichen Informationsveranstaltung, zusammen mit der Stadt, beginnen. „Wir freuen uns immer über den persönlichen Austausch.“

Von Cora Meyer