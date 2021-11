Kühlungsborn

Ein neuer Rückschlag für die Betreiber der freien Schule in Kühlungsborn: Im August hatten sie den Unterrichtsbetrieb aufgenommen, wollten als nächstes Horterzieher einstellen und die Kinder auch am Nachmittag zu betreuen. Doch ob es dazu kommt, ist ungewiss. Die Stadtvertreter der Stadt Kühlungsborn lehnten eine finanzielle Beteiligung an den Kosten ab.

Dieses gemeindliche Einvernehmen wäre eine Voraussetzung für die Betriebserlaubnis des Hortes. Vorerst wollen die Betreiberinnen der Schule 15 Betreuungsplätze einrichten. Geplant ist, dieses Angebot bis 2027 auf 50 zu erweitern – denn so viele Schüler dürften die Natur-Raum-Schule besuchen. Doch den Stadtvertretern sind die Kosten dafür zu hoch.

„Wir sind schockiert, suchen aber weiterhin das Gespräch“, sagt Claudia Konrad, stellvertretende Geschäftsführerin der Natur-Raum-Schule.

Entgeltverhandler: „Gemeindepauschale würde steigen“

Die Kosten für einen Hortplatz in Mecklenburg-Vorpommern teilen sich der Landkreis, die Gemeinde und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Kühlungsborn zahlt derzeit für jedes Kind eine Pauschale von 152,76 Euro im Monat. Dabei kostet ein Hortplatz im Landkreis Rostock im Durchschnitt etwa 300 Euro. An der Natur-Raum-Schule würde er allerdings deutlich mehr kosten. Wenn die Gemeinde sich daran beteiligt, würde die monatliche Pauschale steigen. Im kommenden Jahr wird sie ohnehin bereits 167,38 Euro betragen. Auch die Entgeltanteile des Landkreises müssten steigen. Die Folge wäre eine Erhöhung der Kreisumlage für alle Gemeinden, erläutert das Bürgeramt in einer Beschlussvorlage zum Thema.

Sebastian Bräse, Entgeltverhandler beim Landkreis und Mitglied des Jugendhilfeausschusses wies die Stadtvertreter darauf hin, dass die Kosten vermutlich sogar noch steigen könnten. So hätten die Betreiberinnen bisher noch nicht berücksichtigt, dass für den Hort weiter in die Ausstattung des Gebäudes investiert werden müsste. Ein wesentlicher Faktor seien auch die Personalkosten. Geplant sei ein Hort mit einer Gruppe. „Dafür braucht man grundsätzlich zwei Erzieher.“ Derzeit gebe es eine 30-Stunden- und eine 25-Stunden-Kraft. „Die müsste hochgesetzt werden“, sagte Sebastian Bräse. Außerdem müsste man Kapazitäten schaffen für Urlaub und Krankheit.

Endgültige Kosten stehen noch nicht fest

Bei den bislang angegebenen Kosten handle es sich lediglich um die entstehenden und teilweise schon laufenden Kosten, sagt Claudia Konrad. Das sei lediglich eine Grundlage für die Entgeltverhandlungen mit dem Landkreis gewesen. „Die endgültigen Kosten für den Platz stehen noch nicht definitiv fest.“

Die Natur-Raum-Schule erhält, wie es für freie Schulen in MV üblich ist, in den ersten drei Jahren noch keinerlei finanzielle Unterstützung vom Land. Stattdessen finanziert sie sich derzeit aus Spenden und Bürgschaften von Eltern und anderen Unterstützern. „Es ist die Frage, warum der Hort dann von Stadt und Landkreis bezahlt werden sollte“, sagt Sebastian Bräse – zumal die meisten der derzeit sieben Schüler der Natur-Raum-Schule nicht aus Kühlungsborn kämen.

Das ist die Natur-Raum-Schule Derzeit lernen an der Natur-Raum-Schule in Kühlungsborn sieben Jungen und Mädchen der Klassenstufen 2 bis 4. Im Mittelpunkt stehen jedoch keine Hefte und Lehrbücher. Stattdessen sollen die Kinder den Inhalt ihres Unterrichts selbst mitbestimmen können. Die Pädagogen sehen sich als Lernbegleiter. Trotzdem gilt an der Natur-Raum-Schule der gleiche Rahmenplan wie an anderen Grundschulen auch. Lernorte können neben dem Schulgebäude am Karpfenteich beispielsweise der Stadtwald und der Strand sein. Lange hatten die Geschäftsführerinnen Madlen Luca und Claudia Konrad für die Eröffnung im August diesen Jahres gekämpft. Nachdem ein erster Antrag auf Zulassung 2019 vom Bildungsministerium abgelehnt wurde, hatten sie im Januar 2020 Klage erhoben.

Er schlägt stattdessen vor, dass die Kinder am Nachmittag im Hort des Deutschen Roten Kreuzes in der Hermannstraße betreut würden. Von den 209 Plätzen dort sind momentan zwar 208 belegt. Nach Aussage von Sebastian Bräse gäbe es aber die Möglichkeit, die Betriebserlaubnis für weitere Kinder erweitern zu lassen.

Städtischer Hort ist keine Alternative

Stadtvertreter Lars Zacher würde das begrüßen. Im Hauptausschuss sei man grundsätzlich für ein Hortangebot an der Natur-Raum-Schule gewesen. „Aber bei den Kosten geht es natürlich nicht.“ Ähnlich sieht es auch Stadtvertreter Peter Kempe. Er gibt allerdings zu bedenken: „Die Kinder müssten dann nach der Schule zum DRK-Hort gehen. Das ist nicht so gut.“

Auch für die Geschäftsführerinnen der Schule kommt das nicht infrage: „Das ist weder konzeptionell noch finanziell eine Alternative für uns“, sagt Claudia Konrad. „Wir wollen es den Kindern ja schön machen.“ Außerdem sei die freie Schule eine Alternative zu anderen Schulen und keine Konkurrenz. Spätestens ab dem 1. Dezember wollen die Betreiberinnen den Hort an der Natur-Raum-Schule öffnen. „Wir sind darauf angewiesen“, sagt Claudia Konrad. Sie hofft, dass es bis dahin doch noch zu einer Einigung kommt.

