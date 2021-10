Kühlungsborn

Ums Geld geht es auf der Sitzung der Kühlungsborner Stadtvertreter am Donnerstag, den 28. Oktober. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Jahresabschluss der städtischen Nordbau und Verwaltungsgesellschaft mbH (Noveg). Außerdem berichtet der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt über die Ergebnisse der Prüfung. Ein weiterer Punkt ist eine Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet „Am Bootshafen“. Dort gab es Einwände wegen eines Baumes.

Die Stadtvertreter entscheiden außerdem, ob das Bürgerbegehren, das die Bürgerinitiative „Rettet den Baltic-Park“ beantragt hatte, zulässig ist. Auf der Tagesordnung steht außerdem eine Beschlussvorlage der CDU-Fraktion. Sie beantragt, Elektroladesäulen im öffentlichen Raum in Kühlungsborn auszubauen. Auch die Frage, inwiefern die Stadt sich finanziell an Hortplätzen an der Natur-Raum-Schule beteiligt, wird die Stadtvertreter beschäftigen.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr. Anfangs gibt es für die Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Am Ende der Sitzung informiert Rüdiger Kozian über den Stand des Schwimmhallenprojekts. Anders als üblich ist der Ort der Veranstaltung: Die Sitzung findet nicht wie sonst in der Aula des Schulzentrums statt, sondern in der Aula der Fritz-Reuter-Grundschule in der Hermannstraße 9. Besucher müssen sich per Luca-App registrieren.

Von Cora Meyer