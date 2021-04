Kühlungsborn: Stadtvertreter tagen teilweise per Videokonferenz

Kühlungsborn

Zur Stadtvertretersitzung müssen künftig nicht mehr alle Mitglieder des Gremiums in einem Raum zusammenkommen. Wer möchte, kann an Sitzungen auch von daheim teilnehmen. Das beschloss die Stadtvertretung im Umlaufverfahren. Sie stimmte mehrheitlich einer Beschlussvorlage zu, die unter anderem Uwe Wiek (Grüne) eingereicht hatte.

Auch er wird die Sitzungen von zu Hause aus verfolgen. Weil er zur Risikogruppe gehört, meidet Uwe Wiek Präsenzveranstaltungen. „Aber es geht ja nicht nur um mich“, sagt er. „Warum sollen Leute da zusammensitzen, wenn wir Lockdown haben?“ Betriebe würden schließlich auch Videokonferenzen einsetzen. In die Sitzungen der Kühlungsborner Stadtvertretung kann er sich von zu Hause aus einschalten, mitreden und an Abstimmungen teilnehmen. Möglich macht das eine Software, die die Stadt schon vor einiger Zeit angeschafft hat.

Tonqualität ist Herausforderung

Anne-Kathleen Jacob (Kühlungsborner Liste) denkt noch weiter: „Unser Zielbild ist, dass jeder Bürger, Stadtvertreter und jedes Ausschussmitglied entscheiden kann, ob er teilnehmen oder sich von zu Hause zuschalten will“, sagt sie. „Eine Herausforderung ist die Tonqualität.“ Man müsse sicherstellen, dass auch am PC gut zu verstehen sei, was im Saal gesprochen wird. Deshalb wird es nun zunächst darum gehen, ein neues Mikrofonsystem anzuschaffen, hieß es aus der Verwaltung. Damit könnte der Ton dann auch ins Internet übertragen werden. Bislang kommt eine Audioanlage nur bei Sitzungen der Stadtvertretung in der Aula des Schulzentrums zum Einsatz. Sie muss von einem Techniker betreut werden. Die neue Anlage soll leichter zu bedienen sein.

Sitzungen weiterhin Präsenzveranstaltungen

Die Sitzungen der Ausschüsse und der Stadtvertretung komplett ins Internet zu verlegen, kommt für die Kühlungsborner Stadtvertreter nicht infrage. Auch weil man dort die Beteiligung der Bürger derzeit nicht gewährleisten kann. Sie müssen deshalb auch weiterhin die Versammlungen persönlich besuchen. Videokonferenzen finden derzeit bereits zwischen den Fraktionsvorsitzenden und innerhalb der Fraktionen statt. Sie sind jedoch für eine breitere Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Während der Corona-Pandemie erlaubt ein Landesgesetz es den Kommunen, ihre Gremienarbeit ins Internet zu verlegen. „Ich hoffe, dass kommunale Gesetzgebung das auch zukünftig möglich macht“, sagt Anne-Kathleen Jacob. „Ich könnte mir vorstellen, dass das eine andere Generation anspricht. Viele Bürger haben Interesse an Themen, aber wollen keine komplette Sitzung verfolgen.“ Vorerst sei sie froh, dass man mit der IT-Abteilung der Stadtverwaltung einen kurzen Dienstweg für die Stadtvertreter gefunden habe. „Wir haben uns im Vorfeld angeguckt, wie das in anderen Städten gemacht wird“, sagt sie. Derzeit koche jeder „sein eigenes Süppchen.“ „Schöner wäre es, wenn das Land eine einheitliche Lösung gefunden hätte“, sagt sie. „Aber darauf wollten wir nicht warten.“

Von Cora Meyer