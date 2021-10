Kühlungsborn: Strandhütten vor ungewisser Zukunft

Kühlungsborn

Wird es die Strandhütten in Kühlungsborn auch noch über das Jahr 2022 hinaus geben? Eine Frage, mit der sich das Ostseebad in den nächsten Monaten intensiv auseinandersetzen muss. Denn der Vertrag für die Häuschen in den Dünen sei zu Ende kommenden Jahres vom Land gekündigt worden, erklärt jetzt Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos): „Stein des Anstoßes ist, dass in den Ständen nicht nur Kurtaxe kassiert und Strandkörbe vermietet, sondern auch Speisen, Getränke und andere Waren verkauft werden.“

Genau das aber hatten das Land MV und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) als zuständige Küstenschutzbehörde zuletzt noch einmal Anfang 2019 untersagt.

Damals hatte sich das Ostseebad mit Amt und Land auf einen Kompromiss für die 21 Hütten geeinigt, die Mitte der 1990er-Jahre teils in die Dünen hineingebaut worden waren. Gut 20 Jahre störte sich niemand daran. Bis vor einigen Jahren das Stalu küstenschutzrechtliche Bedenken vorbrachte und den Rückbau der Häuschen an diesen Standorten forderte. Das Landeswassergesetzes lässt ausnahmsweise eine Nutzung von Baulichkeiten in den Dünen zu, wenn diese dadurch nicht gefährdet werden. Allerdings müsse diese Nutzung „im Interesse des Wohls der Allgemeinheit“ sein. Beide Bedingungen müssten erfüllt sein – und genau dies sei das Problem in Kühlungsborn.

Imbiss-Verkauf bringt Naturschützer auf den Plan

Denn die Nutzung der Hütten habe sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. „Die Stadt Kühlungsborn hat sie an Privatpersonen veräußert. Die Kassierung der Kurabgabe wurde zunehmend durch andere Nutzungen (Strandkorbverleih, Verkauf von Imbissartikeln und anderem) verdrängt“, teilt das Amt mit. Aufgrund der so stark verschobenen Nutzung könne die Ausnahmegenehmigung nicht weiter aufrechterhalten werden. Es wäre ein negatives Signal an andere Kommunen, denen Verkaufseinrichtungen an ähnlichen Standorten nicht genehmigt wurden. Deshalb habe man auf den Rückbau gedrängt.

Verhandlungen der Stadt mit dem Umweltamt liefen zunächst ins Leere. „Wir haben dann Gutachten vorgelegt, dass die Strandhütten den Küstenschutz nicht beeinträchtigen“, sagt Rüdiger Kozian. „Das sah das Stalu letztlich auch so.“ Aktuell sei die Zukunft der Häuschen durch die kritische Haltung der Landesumweltbehörde einmal mehr ungeklärt. „Bis Ende 2022 werden die Bauten an ihrem Standort in der Düne geduldet – spätestens im zweiten Quartal des kommenden Jahres müssen wir hier eine Lösung finden und die möglichst auch langfristig in unser geplantes Strandnutzungskonzept einbinden.“ Meint auch Jörg Schoof: „Wir wissen, dass der Vertrag angepasst werden soll“, sagt der Strandkorbvermieter, der eine Hütte am Strandzugang 10 betreibt. „Bislang gab es seitens der Stadt aber noch keine konkreten Vorschläge.“

„Wir alle wollen die Strandhütten doch erhalten – da geht es uns nicht anders als anderen Ostseebädern.“ Jörg Schoof, Strandkorbvermieter Quelle: Jens Wagner

Ostseebad will Strandhütten erhalten

Dass das Thema seit gut zwei Jahren in der Öffentlichkeit eigentlich keine Rolle spiele, habe sicher auch mit der Corona-Pandemie zu tun, so Schoof: „Da hatte die Stadtverwaltung andere Dinge in den Kopf zu nehmen.“ Dennoch müsse jetzt zügig gehandelt werden: „Wir alle hier in Kühlungsborn wollen die Strandhütten doch erhalten – da geht es uns nicht anders als anderen Ostseebädern wie etwa Boltenhagen oder Warnemünde.“ Wie eine tragfähige Lösung aussehen und ob es Ausnahmeregelungen für die Hüttenbesitzer geben kann, ist derzeit noch offen. Die Urlauber jedenfalls hätten sich an die Strandversorgung aus den Häuschen gewöhnt, der Bedarf sei groß, so Kozian: „Für uns wäre es ein Rückschritt, wenn es das so nicht mehr gäbe – und ein Prestigeverlust.“

Von Lennart Plottke