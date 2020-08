Kühlungsborn

Schiefe Töne statt Harmonie: Die Stadt Kühlungsborn und die Kreismusikschule des Landkreises Rostock sind momentan nicht im Einklang miteinander. Darunter leidet vor allem der Musikernachwuchs in der Region: „Der Musikschulunterricht kann derzeit nicht in der gewohnten Form an Kühlungsborner Schulen angeboten werden“, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock.

Mit Beginn des neuen Schuljahres hatte die Musikschule den regulären Betrieb wiederaufgenommen – und wollte dies auch an den Unterrichtsorten in Kühlungsborn tun. In dem Ostseebad wurden vor der Unterbrechung durch das Corona-Virus unter anderem Klavier, Gitarre und Gesang gelehrt. Doch die Stadt stellte sich quer: „Sie verweist dabei auf die strengen Hygieneregeln, die einen sicheren Regelschulbetrieb unter Pandemiebedingungen ermöglichen sollen“, sagt der Landkreissprecher. „Wir haben es nur unter größten Anstrengungen geschafft, für unsere eigenen Schülerinnen und Schüler einen geregelten Unterricht zu gewährleisten“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian. Der Hygieneplan des Schulzentrums Kühlungsborn etwa sieht unter anderem vor, dass Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe sowie die Seiten der Handtuchhalter in den Toiletten regelmäßig desinfiziert werden müssen. Die Stadt sah sich nicht in der Lage, die nach den Corona-Verordnungen erforderlichen Bedingungen auch für die Kurse der Musikschule zu gewährleisten. Daraufhin, sagt Rüdiger Kozian, habe die Kreismusikschule auf die Kooperationsverträge verwiesen, die zwischen Stadt und Schule bestünden. Die, so der Verwaltungschef, seien allerdings fehlerhaft. „Sie müssen überarbeitet werden“, sagt er, „denn sie beinhalten nicht mehr die erforderliche Rechtssicherheit.“

Krisengespräch mit Schuldezernentin

„Die Auffassung der Stadt Kühlungsborn zum sicheren Schulbetrieb ist nachvollziehbar und zu respektieren“, sagt Michael Fengler. Trotzdem gibt es seinen Angaben zufolge „Defizite in der Zusammenarbeit“. Um die zu klären, schaltete sich Anja Kerl, Schuldezernentin des Landkreises Rostock, ein. Sie setzte sich mit Bürgermeister Rüdiger Kozian und Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski zu einem persönlichen Gespräch an einen Tisch. Mit dabei waren nach Angaben von Landkreissprecher Michael Fengler auch die Leiterin der Kreismusikschule, Ulrike Bennöhr, und Ute Schmidt, die Leiterin des Schulzentrums Kühlungsborn, an dem Kurse stattfinden. Dabei seien die Defizite deutlich benannt worden, sagt Michael Fengler. Sie sollen jetzt ausgeräumt werden.

Zunächst einmal müssten die Kooperationsvereinbarungen grundsätzlich überarbeitet werden, sagt der Landkreissprecher. Das soll die Kreismusikschule übernehmen. Anschließend, voraussichtlich ab Oktober dieses Jahres, wollen sich Vertreter von Landkreis und Stadt wieder zu Gesprächen zusammensetzen und die Ergebnisse miteinander abstimmen. „Wichtig ist, dass Kreismusikschule und Stadt konstruktiv zusammenarbeiten, damit der Musikschulunterricht wieder beginnen kann“, sagt Michael Fengler. Auch die Stadt Kühlungsborn habe großes Interesse daran, dass die Zusammenarbeit wiederaufgenommen wird, betont er.

Suche nach Alternativen

Bis es so weit ist, werden die Musikschüler sich aber wohl noch ein wenig gedulden müssen. Nach Wunsch des Landkreises, so Michael Fengler, solle ein Ausweichort genutzt werden, um Musikschulunterricht in Kühlungsborn zu ermöglichen. Doch der ist offenbar nicht so einfach zu finden: „Die Stadt hat keine eigenen Kapazitäten dafür, aber einen möglichen Partner benannt“, sagt der Sprecher des Landkreises. „Des Weiteren wird das Angebot eines Hotels dazu derzeit geprüft.“ Von einem solchen Angebot sei ihm nichts bekannt, sagt Rüdiger Kozian. „Ich würde es natürlich begrüßen, wenn Alternativen gefunden würden.“

Von Cora Meyer